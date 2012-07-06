Тягнибок: тепер кожен знає - проти банди українофобів можна боротися

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», про це він заявив сьогодні під час виступу на мітингу біля Українського дому.

О.Тягнибок сказав: «Ми зробили кілька надзвичайно потрібних речей протягом останніх кількох днів. Найважливіше: представники опозиційних сил змогли не просто сісти за стіл перемовин і підписати якісь документи про майбутню співпрацю – ми змогли в цей надзвичайно важливий для держави момент ухвалювати правильні рішення і їх реалізовувати».

«Ми зуміли провести таку акцію протесту, що люди повірили лідерам опозиційних сил, і тепер кожен із нас, вертаючись із цього майдану, знає, як можна і що дійсно можна перемагати цей режим. Те, що ми здобули цими днями – це усвідомлення, що з цими бандитами боротися не просто можливо – їх можна перемагати», - наголосив лідер ВО «Свобода».

«У передчутті наших подальших перемог не пригадую, коли ще за роки Незалежності українські патріоти, мотивуючись силою духу, змогли відбити наступ озброєних спецпідрозділів. Коли «беркутівці» несподівано прорвалися сюди й були вже буквально за кілька метрів від дверей Українського дому, аби зайняти цей плацдарм і створити зелений коридор Януковичу, українські патріоти, ставши пліч-о-пліч, з криками «Разом – сила!» зупинили їх і захистили наше право на рідну мову, на майбутнє. Суть тої перемоги: якщо ми, українці, шляхетні, якщо ми ідейні – ми завжди переможемо. І кожен тепер знає – проти тої банди українофобів можна боротися, і ми переможемо», - переконаний О.Тягнибок.

На його переконання, надзвичайно важливо, що в різних областях України почались акції протесту.

Як вважає лідер ВО «Свобода», «усі, хто належить до партій, контрольованих «регіонами», повинні визначитися, з ким вони – або з народом, або з антиукраїнським режимом. І те, що Литвин подав у відставку – це теж наша звитяга, бо вони там, на Печерських пагорбах, відчувають небезпеку, вони бояться мільйонів українців, готових боронити свої права. Забоявся і сам Янукович, тому і не прийшов сюди навіть під прикриттям свого численного поліцейського війська».