Вчинено напад на автобус "Останньої барикади"

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook народний депутат Юрій Стець.

"Декілька хвилин тому, коли автобус "Останньої барикади" зі звуковою апаратурою рухався в бік Українського дому, в машину полетіла каменюка. Розбили заднє скло. За кермом був Славко Пономарьов.

Викликали міліцію, хоча є підозра на них самих...", - йдеться в повідомленні.