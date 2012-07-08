Вчинено напад на автобус "Останньої барикади"
15:20, 08 липня 2012Політика
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Поблизу Українського дому вчинено напад на автобус "Останньої барикади".
Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook народний депутат Юрій Стець.
"Декілька хвилин тому, коли автобус "Останньої барикади" зі звуковою апаратурою рухався в бік Українського дому, в машину полетіла каменюка. Розбили заднє скло. За кермом був Славко Пономарьов.
Викликали міліцію, хоча є підозра на них самих...", - йдеться в повідомленні.
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