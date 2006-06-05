Виборчком зареєстрував мера Сімферополя за рішенням суду

Сімферопольська міська виборча комісія завершила виборчий процес з виборів мера і ухвалила рішення зареєструвати Геннадія БАБЕНКА обраним міським головою.

Таке рішення ухвалене на плановому засіданні Сімферопольської міської територіальної виборчої комісії, повідомив УНІАН голова Сімферопольського виборчкому Володимир КРИЛОВ.

Голова комісії відзначив, що на виконання рішення Апеляційного суду Автономної Республіки Крим від 24 травня Сімферопольська міська виборча комісія повторно розглянула заяву довіреної особи на посаду міського голови Олександра ГРЕССА Романа БОНДАРЕНКА і ухвалила рішення відмовити йому у визнанні виборів Сімферопольського міського голови недійсними. За це рішення проголосували 6 членів комісії з 10, що взяли участь в голосуванні.

В результаті виконання рішення Апеляційного суду автономії комісія завершила виборчий процес з виборів міського голови Сімферополя і ухвалила рішення зареєструвати Г.БАБЕНКА обраним міським головою.