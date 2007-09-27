Лукаш: аби довести фальсифікації, треба перевірити лише 3 цифри

Кандидат в народні депутати від Партії регіонів, заступник міністра Кабінету Міністрів Олена ЛУКАШ заявляє, що лиця, які мають намір вдатися до фальсифікації виборів, притягатимуться до відповідальності.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Партії регіонів, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.

О.ЛУКАШ зазначила, що за даними Міністерства внутрішніх справ, на сьогодні в Україні відсутні 3 млн. 323 тис. 763 чоловік. При цьому, за її словами, в основному це жителі західних регіонів країни, які перебувають на заробітках за межами України. «Це, підкреслюю, інформація абсолютно офіційна. Вона розміщена на сайті МВС, вона зареєстрована у всіх органах влади», - сказала О.ЛУКАШ.

За її словами, така величезна кількість відсутніх громадян при нереально високій явці в західних регіонах може змусити Партію регіонів припустити, що там порушуватимуться виборчі права, і вкидатимуться бюлетені за відсутніх громадян. О.ЛУКАШ підкреслила, що у зв`язку з цим МВС повідомило ГПУ, Центрвиборчкому, Кабміну і Секретаріату Президента про наявність поіменної бази даних усіх відсутніх в Україні громадян. «Тому у випадку, якщо члени дільничних комісій, громадяни, які спробують порушити закон, підуть на це, то треба буде перевірити всього лише три цифри. По-перше - кількість виборців на дільниці, по-друге - кількість тих, що проголосували на дільниці, і по-третє – кількість відсутніх за офіційними даними на цій дільниці», - сказала О.ЛУКАШ. Вона зазначила, що якщо буде виявлена різниця, то це стане предметом кримінально-караного діяння і неминучого судового переслідування. «Хочу нагадати, що відповідно до чинного законодавства фальсифікатори можуть одержати від року до шести років позбавлення волі", - сказала вона.

За словами О.ЛУКАШ, побоювання викликає також інформація, що одержується з регіонів, про те, що деякі члени дільничних, а також окружних виборчих комісій мають намір відмовитися підписувати підсумкові протоколи. При цьому вона підкреслила, що відмова від підписання протоколу не є підставою для анулювання результатів голосування на дільниці і, відповідно, в окрузі. «Саботаж роботи комісій і непідписання підсумкових протоколів не вплинуть на результати, і результати будуть встановлені. Вже дуже давно Верховний Суд зобов`язав Центральну виборчу комісію встановлювати результати навіть у разі неможливості їх встановлення, наприклад, по округу, як вже це одного разу було», - сказала О.ЛУКАШ.