Москаль порадив Колесніченку «розводити кроликів, а не опозицію»

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.Москаль сказав на прес-конференції у Чернівцях.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо виборів 2012 року, коли Партія регіонів може вкотре "розвести опозицію, як кошенят", Г.Москаль зазначив, що такого не станеться.

Він вважає, що у Партії регіонів вже немає можливості «розвести опозицію так нагло».

«У випадку з мовним законом вони розвели самих себе. Адже, перед тим як приймати мовний закон, потрібно було внести закон про ратифікацію європейської хартії мов. Тому нехай агроном за освітою Колесніченко (один з ініціаторів мовного законопроекту – УНІАН) розводить пшеницю, кроликів, а не займається дурницями», - сказав Г.Москаль.

Крім того, за його словами, на реалізацію положень мовного закону необхідно щонайменше 35 млрд доларів.

«І цей закон - це не виконання програми президента "Україна для людей", де обіцялась друга державна російська, а якийсь сурогат спеціально до виборів, аби показати, що «регіонали» щось роблять. Це дешевий піар», - наголосив Г.Москаль.

Він також переконаний, заяви про те, що з парламентської кризи можна вийти завдяки проведенню дострокових виборів народних депутатів «є дурницями».

«Президент може розпустити парламент, якщо той місяць не збирається, а депутати вже зараз на канікулах. Тому то треба чекати вересня, аби депутати до жовтня не ходили на роботу. Тоді вже можна розпускати парламент, але вибори пройдуть пізніше нинішніх, не раніше грудня 2012 року. Кому потрібні такі дострокові вибори? Загалом цим (мовним) законом вони налаштували проти себе практично всіх», - переконаний Г.Москаль.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня ВР ухвалила закон «Про засади державної мовної політики», внесений народними депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим і Вадимом Колесніченком. У пояснювальній записці, зокрема, зазначається, що у разі ухвалення законопроекту російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України з 27.

Раніше голова парламенту Володимир Литвин гарантував, що ВР цього тижня не розглядатиме мовний законопроект.

Під час ухвалення цього закону В.Литвин був відсутнім на засіданні ВР.

Вранці 4 липня В.Литвин і віце-спікер Микола Томенко подали у відставку через ухвалення мовного закону.

Того ж дня Президент України Віктор Янукович не виключив проведення дострокових парламентських виборів.

6 липня Верховна Рада відмовилася включити до порядку денного питання про відставку В.Литвина з посади голови парламенту.