Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки та автомобілі.

У ніч на 17 листопада Росія завдала ракетного удару по місту Балаклія Харківської області. Внаслідок атаки загинули люди, є багато поранених.

Спочатку голова Харківської міської адміністрації Олег Синєгубов повідомляв про одного загиблого та п’ятьох поранених, серед них 14-річна дівчинка.

Згодом він повідомив, що кількість поранених зросла до семи, допомога медиків знадобилася 12-річній дитині.

Пізніше стало відомо, що шпиталізовано 61-річного чоловіка.

Синєгубов повідомляв, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено багатоквартирні житлові будинки та автомобілі.

Водночас начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов повідомляв, що внаслідок нічного ракетного удару по м. Балаклія загинули три людини.

"Ще 10 осіб зазнали поранень, серед них — діти 2011, 2007 та 2010 року народження. Девʼять постраждалих госпіталізовані, одна людина отримує медичну допомогу амбулаторно. Усім надається необхідне лікування", - повідомляв він.

Останні атаки РФ по Україні

16 листопада росіяни атакували енергетичну інфраструктуру півдня Одеської області, пошкоджена у тому числі сонячна електростанція. Частина міста Білгород-Дністровський та об’єктів критичної інфраструктури залишились без електропостачання.

Також 15 листопада росіяни атакували енергообʼєкт у Ніжині. Внаслідок цього 16 листопада низка населених пунктів у Ніжинському та Прилуцькому районах знеструмлена.

А 14 листопада Росія запустила по Україні близько 430 дронів та 18 ракет, головний напрямок атаки – Київ. За останніми даними, загинули шість людей і понад 30 постраждали.

