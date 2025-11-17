За американськими оцінками, до середини 2030-х років Пекін досягне приблизного паритету зі США за кількістю розгорнутих ядерних боєголовок.

Нова гонка ядерних озброєнь уже розпочалася. Але, на відміну від часів холодної війни, США мають готуватися до протистояння з двома рівними суперниками - з Китаєм і Росією.

Як пише The Wall Street Journal, Китай, який довгий час мав у своєму розпорядженні лише невеликі ядерні сили, швидко наздоганяє США, в той час як Росія розробляє цілу низку систем нового покоління, націлених на американські міста.

При цьому якщо Росія і США все ще дотримуються деяких обмежень щодо контролю над озброєннями, як-от Договір СНО-III, термін дії якого спливає в лютому, Китай, не пов'язаний жодними зобов'язаннями, стрімко виривається вперед. За американськими оцінками, до середини 2030-х років Пекін досягне приблизного паритету зі США за кількістю розгорнутих ядерних боєголовок.

"Зараз спостерігається тенденція до нарощування ядерних арсеналів, а не до їхнього скорочення", - заявив Метью Креніг, колишній співробітник Пентагону. "Ми вступаємо в третє ядерне століття, яке буде набагато більше схоже на холодну війну, ніж на 1990-ті та 2000-ті роки".

За даними Федерації американських учених, США, які не проводили вибухових ядерних випробувань з 1992 року, нині мають у своєму розпорядженні 5117 ядерних боєголовок, включно з 3700 знятими з озброєння, порівняно з 5459 у Росії і 600 у Китаю. Крім того, Північна Корея, новачок у ядерному клубі, який уклав торік формальний військовий союз із Росією, має приблизно 50 боєголовок і активно інвестує в міжконтинентальні ракети і підводні човни, здатні завдати удару по території США.

США повільно реагують на нові загрози

"Уся наша програма ядерної модернізації була побудована на переконанні, що ми продовжимо скорочувати військові витрати з Росією, і що Китай і Північна Корея не становитимуть загрози для позиції США. Усі ці припущення виявилися помилковими", - заявив Віпін Наранг, директор Центру політики ядерної безпеки Массачусетського технологічного інституту.

При цьому наразі Китай не зацікавлений у переговорах з контролю над озброєннями, оскільки хоче наздогнати США і Росію, і заявляє, що дві найбільші ядерні держави повинні спочатку скоротити свої арсенали.

"Китаю слід збільшити свій арсенал - не до паритету, а до такої міри, щоб США ніколи навіть не посміли подумати про застосування ядерної зброї проти Китаю. І тоді у звичайній війні Китай може перемогти", - заявив старший полковник у відставці Чжоу Бо, колишній директор Центру співробітництва в галузі безпеки Міністерства оборони Китаю.

Росія використовує ядерні загрози, щоб обмежити підтримку Заходу Києву

"Очевидно, що росіяни завжди пускають у хід ядерну карту, коли ситуація складається не на їхню користь. Це стратегічна комунікація", - заявив високопоставлений західний чиновник.

Однак, незважаючи на весь галас, російські чудо-зброя "Буревісник" і "Посейдон" не повністю готові до експлуатації та мають радше психологічну, аніж військову цінність, вважає Фабіан Гоффман, експерт з ядерної зброї та ракетних технологій з Університету Осло.

"Для росіян мотивацією багато в чому служить просто фактор страху, що змушує нас говорити про цю страшну ракету", - сказав Гоффманн. "Вона поглинає їхній бюджет на дослідження і розробки. По суті, це марна трата грошей для Росії. У китайців набагато розумніший підхід: вони просто будують боєголовки і міжконтинентальні балістичні ракети, не намагаючись створювати щось дивне й екзотичне".

Ядерні випробування

Раніше Дональд Трамп доручив Пентагону почати випробування ядерної зброї на рівних умовах з іншими країнами.

Водночас експерти попередили, що це рішення може розв'язати руки Китаю та РФ. Якщо США повернуться до випробувань, це може поставити під загрозу договір, який протягом десятиліть стримував більшість держав від таких кроків.

