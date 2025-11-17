США стягують велику флотилію до Венесуели: в регіон увійшов авіаносець Ford

У рамках тиску на Мадуро США ввели найбільшу за десятиліття флотилію в Карибське море.

Авіаносець США Gerald R. Ford увійшов до Карибського моря. Відтепер угруповання США в регіоні налічує понад 10 бойових кораблів та близько 12 тисяч військових. Як повідомило Los Angeles Times, це найбільше за десятиліття нарощування американської вогневої потужності в регіоні.

У центрі цієї демонстраційної ескадри - найбільший і найсучасніший авіаносець світу Gerald R. Ford. Його екіпаж складається з чотирьох тисяч моряків та льотчиків. Він несе десятки бойових і допоміжних літаків.

Це розгортання відбувається на тлі загострення ситуації навколо Венесуели. У США повідомили, що почали масштабну антинаркотичну операцію "Південний спис".

Командувач ударної групи, контр-адмірал Пол Ланзілотта, заявив, що прибуття Ford зміцнить уже значні сили ВМС США, покликані "захищати безпеку та процвітання нації від наркотероризму в Західній півкулі". Президент Дональд Трамп також натякнув, що операція може вийти за рамки морських дій: за його словами, США планують "зупинити наркотики, які надходять суходолом".

Видання нагадало, що США продовжують тиск на президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Від початку вересня удари США вже знищили щонайменше 80 людей у межах 20 атак на човни, які підозрюють у транспортуванні наркотиків у Карибському морі та східній частині Тихого океану.

Авіаносні групи США, пише газета, традиційно використовуються як інструмент тиску та стримування, адже їхні літаки здатні завдавати ударів глибоко всередині території супротивника. Хоча деякі експерти сумніваються, що гігантський Ford є оптимальним вибором для боротьби з наркокартелями. Однак, вони визнають, що його присутність може мати значний психологічний ефект на режим Мадуро.

Ситуація в Венесуелі - останні новини

Нагадаємо, що 14 листопада міністр війни США Піт Гегсет оголосив про старт операції "Південний спис", у рамках якої США планують боротися з торговцями наркотиками. За даними CBS, високопоставлені військові представили президенту США Дональду Трампу "оновлені варіанти" ударів по Венесуелі, але жодного рішення ухвалено поки що не було.

Також експерти вважають, що адміністрація Трампа розробила кілька варіантів дій проти Ніколаса Мадуро. Однак остаточний варіант наразі не прийнятий. Зазначається, що Трамп не погоджується на радикальну операцію через ризики для американських військових.

