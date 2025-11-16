Ізраїльтяни допрацювали американську ракету, якою активно користуюються і Повітряні сили ЗСУ.

Ізраїльська армія має на своєму озброєнні допрацьовану ракету AIM-9M, що могла би бути дуже корисною Україні. Однак ізраїльтяни пильнують секрет своєї розробки навіть від американців. Про це пише військово-аналітичний портал Defense Express.

AIM-9M – це ракета типу "повітря-повітря", розроблена в США ще у першій половині 1980-х років. Вона стала однією з наймасовіших ракет ближнього бою для винищувачів F-16, F-15, F-18 та інших. Україна теж активно використовує AIM-9M для перехоплення повітряних цілей.

Не так давно Ізраїль модифікував головку самонаведення для цієї ракети, підвищивши її ефективність. Як зазначають у Defense Express, це технічне рішення ізраїльтяни реалізували за результатами повітряної атаки Ірану на Ізраїль у квітні 2024 року.

Зазначається, що тоді базова версія AIM-9M не дуже добре себе показала при перехоплення дронів "Шахед", на відміну від версії AIM-9X. І тоді головку самонаведення ракети AIM-9M ізраїльтяни доопрацювали, що позитивно вплинуло на її ефективність.

Але цікаво, що технічні деталі щодо цієї модифікації Ізраїль тримає в таємниці. Як зазначає Defense Express, не відомо навіть те, чи була це апаратна модернізація або просто оновлення програмного забезпечення.

Аналітики наголошують, що йдеться про удосконалення, яке зробили для більш ефективної протидії саме "Шахедам". Тож для України отримати цю технологію теж було б вкрай корисно.

"Втім, з огляду на те, що ми говоримо про Ізраїль, то такий варіант виглядає дуже й дуже малоймовірним. А тим паче з урахуванням того факту, що Ізраїль поки що не поділився своїми напрацюваннями із жодним їхнім союзником – і йдеться навіть про Сполучені Штати", – резюмують аналітики.

