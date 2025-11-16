Два танкери Suezmax Arlan і Aframax Rodos уже завантажують нафту біля причалів порту.

Російський порт "Новоросійськ" відновив завантаження нафти після дводенного припинення, спричиненого ракетним ударом і атакою безпілотників з боку України. Про це агентству Reuters повідомили два джерела в нафтовій галузі.

Зазначається, що порт "Новоросійськ" і сусідній термінал Каспійського трубопровідного консорціуму 14 листопада тимчасово призупинили експорт нафти, що еквівалентно 2,2 мільйона барелів на день, або 2% світових поставок.

В агентстві додали, що дані LSEG свідчать про те, що два танкери Suezmax Arlan і Aframax Rodos уже завантажують нафту біля причалів порту "Новоросійськ".

Журналісти нагадали, що на "Новоросійськ" припадає близько п'ятої частини російського експорту нафти. За прогнозами експертів, тривале припинення його роботи призвело б до необхідності закриття нафтових свердловин у Західному Сибіру, що значно скоротило б обсяг нафти, яку Росія постачає на світові ринки.

В агентстві підкреслили, що удар по порту "Новоросійськ", найбільшому експортному хабу Росії в Чорному морі, став найруйнівнішою атакою України на основну нафтову інфраструктуру РФ у цьому регіоні.

Удар по порту "Новоросійськ" - що відомо

Нагадаємо, що 14 листопада спецпризначенці "Альфа" СБУ спільно з ГУР, Силами спеціальних операцій ЗСУ, Держприкордонслужбою, береговими ракетно-артилерійськими військами ВМС та іншими складовими Сил оборони України провели спецоперацію з ураження нафтового терміналу морського порту "Новоросійськ".Джерела в СБУ повідомили УНІАН, що цей порт є другим за величиною центром експорту нафти в Росії.

Джерело розповіло, що внаслідок атаки було пошкоджено нафтоналивні стендери на причалах, трубопровідну інфраструктуру і насосні установки. На нафтотерміналі була сильна пожежа.

