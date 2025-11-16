Росія може напасти на країну НАТО ще до 2029 року, - Пісторіус

Аналітики вважають, що коли Росія відновить сили, вона зробить спробу напасти на країну НАТО на східному фланзі.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що НАТО має переглянути свої оцінки прогнозу щодо конфлікту з Росією. В інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung він сказав, що Росія може достатньо відновити свої війська і напасти на східну країну-члена НАТО ще до 2029 року. Він сказав, що такі оцінки вже є.

Як пише Liga.net, у міністра запитали, чи має Німеччина час на підготовку до війни в країнах НАТО. Адже раніше Пісторіус говорив, що на посилення оборонного курсу потрібен час.

"Це питання залишається спекулятивним. Військові експерти та розвідувальні служби можуть приблизно оцінити, коли Росія відновить свої збройні сили настільки, що буде здатна здійснити напад на країну-члена НАТО на сході. Ми завжди говорили, що це може статися з 2029 року", - відповів Пісторіус.

Однак, додав він, що зараз з'явилися інші оцінки, згідно з якими це можливо вже з 2028 року. А деякі військові історики навіть вважають, що минуле літо було останнім мирним.

"Ми не повинні створювати враження, що НАТО не здатне захищатися. Воно здатне. Воно має значний потенціал стримування. Конвенційний, але, звісно, і ядерний. Незалежно від цього, ми маємо боєздатні збройні сили, але, так, ми повинні ще краще їх оснастити", - сказав Борис Пісторіус.

Як писав УНІАН, Німеччина вкладає мільярди євро в посилення збройних сил. Так, до 2029 року Німеччина планує поставити на озброєння вісім морських патрульних літаків P-8A Poseidon. Ці бойові літаки, які виробляє США, відповідають за відстеження та знищення ворожих підводних човнів. Перший із них Німеччина вже отримала. Планується, що вони діятимуть у Північній Атлантиці, Балтійському та Північному морях разом з іншими літаками союзників.

Також країна купить для армії 20 бойових вертольотів Airbus SE, на суму понад 3 мільярди євро. Також укладені контракти дадуть змогу купити 100 000 приладів нічного бачення від Hensoldt AG і Theon International вартістю приблизно 1 мільярд євро.

Крім того, проаналізувавши медичну систему, Бундесвер виявив у ній низку недоліків, критичних на випадок військових дій. Зауваження зібрали у звіт і передбачається, що медики усунуть їх у короткі терміни.

