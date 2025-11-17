Прем'єр Угорщини виступає проти надання фінансової допомоги Україні й закликає ЄС розпочати комунікацію з Росією.

В України немає "жодних шансів" на перемогу в поточній війні проти Росії, а подальша фінансова підтримка країни з боку ЄС є "просто божевіллям", заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє Politico.

Видання зазначає, що заява Орбана пролунала в той час, коли зникають надії на швидке перемир'я, а Європа намагається фінансово підтримати Київ напередодні бюджетної кризи наступного року.

В інтерв'ю виданню прем'єр-міністр Угорщини заявив, що фінансова підтримка України "вбиває" ЄС "економічно та фінансово" й є "просто божевільною".

Зазначається, що раніше Угорщина блокувала продовження санкцій ЄС проти Росії, а також надання Україні фінансової підтримки. Окрім цього, Будапешт просував ідею звільнення Москви від нафтових санкцій, які США ввели проти двох великих компаній Росії.

"Ми вже витратили 185 мільярдів євро, і... маємо намір витратити ще більше. Отже, ми фінансуємо країну, яка не має шансів виграти війну", - заявив Орбан.

В матеріалі йдеться, що прем'єр Угорщини звинувачує європейських лідерів в тому, що вони продовжують конфлікт в Україні, щоб отримати кращі позиції для подальших переговорів щодо мирної угоди.

"Вони хотіли б продовжити війну. Вони вважають, що ми маємо продовжувати війну, щоб надавати Україні більшу підтримку", - поділився Орбан.

Він вважає, що така позиція є "абсолютно помилковою".

"Ситуація і час сприятливіші для росіян, ніж для нас. Не продовжуйте, зупиніть це, як тільки зможете", - висловив думку прем'єр Угорщини.

Що стосується мирних переговорів, то Орбан заявив в інтерв'ю виданню, що очікує "угоди між росіянами та американцями щодо війни та торгівлі, енергетки та з інших питань".

На його думку, європейці повинні "відкрити незалежний канал комунікації з Росією".

"Нехай американці ведуть переговори з росіянами, а потім європейці також повинні вести переговори з росіянами і подивитися, чи можна об'єднати позиції американців і європейців", - сказав прем'єр Угорщини.

Видання зазначило, що під час зустрічі в Білому домі прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану вдалося домовитися з президентом США Дональдом Трампом про отримання для своєї країни безстрокового звільнення від санкцій США на імпорт нафти і газу з Росії.

Проте в адміністрації США уточнили, що звільнення діє лише протягом одного року. Орбан в інтерв'ю зазначив, що ця угода діятиме доти, доки він буде при владі, оскільки на квітень 2026 року в Угорщині заплановані загальнонаціональні вибори.

На думку прем'єра Угорщини, Європа має підійти до питання України "виходячи з європейських інтересів". Він додав, що його "не цікавить", виграє чи програє Москва.

Видання додало, що за словами Орбана, його "цікавить майбутнє європейського народу, зокрема майбутнє угорців", а також "нова система безпеки".

Водночас, Орбан вважає, що безпекова угода для України повинна передбачати "мирну угоду, яка стабілізує кордони, незалежно від того, чи визнані вони міжнародно або ж ні" та "однозначно якусь демілітаризовану зону".

Прем'єр Угорщини додав, що якщо не станеться "диво", то Росія продовжуватиме захоплення сходу України, зокрема, Донецької області після війни.

"Це реальність, подобається вам це чи ні", - заявив він.

При цьому, Орбан не думає, що Росія набравшись сміливості, може напасти на іншу європейську країну або країну-члена НАТО.

"Я вважаю безглуздим твердження, що росіяни нападуть на Європейський Союз або НАТО, просто тому, що вони не достатньо сильні. Ми набагато сильніші", - заявив політик.

Угорщина та Україна: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна вирішила спрямувати свою частку з "Європейського фонду миру" на фінансування армії Лівану, а не для підтримки ЗСУ. Сійярто заявив, що сказав своєму колезі, міністру закордонних справ Лівану Юссефу Раггі, що інтересом національної безпеки Угорщини є мир на Близькому Сході. Саме тому, заявив очільник МЗС Угорщини, стабільність Лівану відіграє в цьому ключову роль.

Також ми писали, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан використав корупційний скандал довкола української компанії "Енергоатом", щоб виправдати цим своє небажання допомагати Україні боротися з російською агресією. В своїй заяві Орбан перекрутив факти та виставив все так, ніби в Україні розкрадають західну військову допомогу. Тому, наголосив Орбан, він не хоче "брати в цьому участь" і не відправлятиме "гроші угорського народу" в Україну.

