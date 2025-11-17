Росіяни із власної кишені профінансують нові ракети для ударів по українських електростанціях і багатоповерхівках.

На тлі скорочення нафтогазових доходів і загального погіршення ситуації в економіці Кремль планує поповнювати бюджет війни, збільшуючи податки для пересічних росіян і малого бізнесу. Про це пише ABC News.

Так, вже з 1 січня в Росії буде збільшено ставку податку на додану вартість (ПДВ) – з 20% до 22%. Фактично це "податок на продаж", тобто до цін на усі товари в магазинах додадуться ще кілька відсотків. Очікується, що це додасть до федерального бюджету близько 1 трильйона рублів (близько 12,3 мільярда доларів).

Також російський уряд знижує поріг доходів малого бізнесу, після якого підприємці зобов’язані сплачувати ПДВ. Раніше малий бізнес звільнявся від сплати ПДВ, якщо його річний дохід (не прибуток) складав менше 60 мільйонів рублів (739 тисяч доларів США). Тепер же платити доведеться, якщо доходи перевищують 10 мільйонів рублів (близько 123 тисяч доларів США) на рік.

Це зокрема вплине на бізнес з низькою рентабельністю при великих обсягах товарообігу, наприклад, на невеликі магазини та підприємства побутових послуг, такі як салони краси.

Також росіянам доведеться платити більше за спиртне і тютюн, податки на які зростуть. Більше російський уряд братиме і за деякі державні послуги, як от оформлення водійських прав.

"Економічне уповільнення та підвищення податків є ознаками того, що Путіну та пересічним росіянам у найближчі місяці доведеться робити складніший вибір між зброєю та маслом, тобто між військовими витратами та добробутом споживачів після 3,5 років війни проти України", – пише ABC News.

Як писав УНІАН, на тлі загальних проблем в економіках як Росії, так і Китаю, обсяги торгівлі між ними почали стагнувати. За даними української розвідки, у цьому році товарообіг між РФ і Китаєм скоротився на 9,4% порівняно з минулим роком.

Українські розвідники кажуть, що основним чинником падіння стало здешевлення енергоносіїв на додачу до скорочення фізичних обсягів поставок. Наприклад, експорт нафти знизився на 8,1% у фізичних обсягах і на 21% у грошовому вираженні.

