Папа Римський Лев XIV відреагував на останні російські удари по території України, зокрема, по Києву. Свою заяву він опублікував в соцмережі Х.

Зокрема, понтифік поділився, що з "сумом" стежить за новинами про війну в Україні. Він зазначив, що атаки призводять до того, що сім'ї залишаються без даху над головою з настанням холодів.

"З сумом стежу за новинами про напади, які продовжують відбуватися в численних українських містах, зокрема у Києві. Ці напади призводять до смертей та поранень, серед яких діти, та завдають серйозної шкоди цивільній інфраструктурі, залишаючи сім'ї без даху над головою з настанням холодів", - написав Папа Римський.

Він зазначив, що світ не має звикати до війни та руйнувать й закликав вірян молитися, щоб в Україні настав справедливий та тривалий мир.

"Запевняю у своїй близькості до людей, які зазнали таких суворих випробувань. Ми не повинні звикати до війни та руйнувань! Давайте помолимось разом за справедливий та тривалий мир у розтерзаній війною Україні", - додав понтифік.

Наслідки останньої атаки РФ по Києву

Раніше УНІАН повідомляв, що у ніч на 14 листопада Росія масовано атакувала Київ та Київську область, застосувавши безпілотники та ракети. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в результаті ворожої атаки загинули шестеро мешканців міста, ще 36 людей отримали поранення. Кличко також додав, що шестеро постраждалих перебувають в стаціонарі, ще п'ятеро знаходяться в важкому стані.

Також ми писали, що Держагентство із управління зоною відчуження 15 листопада повідомило, що в результаті російського обстрілу Києва загинула вдова першої жертви Чорнобильської катастрофи Наталія Ходимчук. Її чоловік Валерій в 1986 році працював старшим оператором головного циркуляційного насосу 4-го енергоблоку ЧАЕС, його тіло назавжди так і залишилося під завалами на станції. Наталія мешкала у багатоповерховому будинку на Троєщині, в якому поселили колишніх працівників ЧАЕС з родинами. Саме в цей будинок в ніч проти 14 листопада влучив російський "Шахед".

