Ситуація в українській енергетиці залишається вкрай складною через російські ракетно-дронові удари, що не припиняються. Тому у понеділок, 17 листопада, в Україні збережуться віялові відключення електроенергії.

Як повідомляє "Укренерго", заходи з обмеження споживачів заплановані у більшості регіонів. Для побутових споживачів протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 4 черг. Також протягом усієї доби будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

В компанії попереджають, що час та обсяг обмежень можуть змінюватись. Також в "Укренерго" просять українців ощадливо споживати електрику в години її подачі.

Своєю чергою компанія ДТЕК почала публікувати графіки для окремих регіонів:

Відключення світла в Україні

Як писав УНІАН, вчора вдень російські дрони атакували енергообʼєкт у Ніжині, що на Чернігівщині. Відтоді низка населених пунктів у Ніжинському та Прилуцькому районах залишаються без світла.

Енергетичний експерт Григорій Плачков зауважив, що через російські удари по енергетиці українські атомні електростанції працюють у "стресових" умовах. При цьому наслідки можливого прямого влачання російської ракети в діючий реактор взагалі неможливо спрогнозувати, каже він.

