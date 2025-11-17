Трамп заявив, що запропонований Сенатом законопроєкт "його влаштовує".

Президент США Дональд Трамп заявив, що республіканці працюють над законопроектом, який запровадить санкції щодо будь-якої країни, яка веде бізнес із Росією, пише Bloomberg.

"Республіканці вносять законопроєкт, який передбачає дуже жорсткі санкції тощо щодо будь-якої країни, яка веде бізнес із Росією", - заявив Трамп журналістам.

Коментуючи цю ініціативу, Трамп наголосив, що запропонований Сенатом законопроєкт "його влаштовує", що стало його найяскравішим свідченням того, що президент США підтримає зусилля з припинення фінансування Москви.

Відео дня

"Вони можуть додати Іран до цього списку", - наголосив Трамп.

Лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн заявив у жовтні, що готовий винести на голосування законопроєкт про санкції проти Росії, який давно просуває сенатор Ліндсі Грем із Південної Кароліни, але не хоче "ставити собі жорсткі терміни".

Законопроєкт дасть змогу Трампу запроваджувати мита до 500% на імпорт із країн, які купують російські енергоносії. Це особливо стосується великих споживачів російських енергоносіїв, таких як Китай та Індія.

Санкції США проти Росії

Як писав УНІАН, у жовтні адміністрація Трампа ввела свої перші санкції проти РФ. Під удар потрапили дві найбільші в РФ нафтовидобувні компанії "Лукойл" і "Роснефть", а також їхні дочірні структури.

Експорт нафти з РФ різко обвалився, а ключові покупці російської нафти - Індія і Китай - скасовують попередні замовлення.

При цьому державний секретар США Марко Рубіо раніше заявив, що Вашингтон фактично досяг межі у введенні нових санкцій проти Росії. Він додав, що замість нових обмежень США зосередяться на забезпеченні дотримання вже чинних санкцій, зокрема в боротьбі з так званим "тіньовим флотом", який Москва використовує для обходу нафтових обмежень.

Вас також можуть зацікавити новини: