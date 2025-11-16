Працівник поліції отримав важкі травми, його прооперували.

Під час забезпечення безпеки кортежу віцепрезидента США Джей Ді Венса в місті Мерівілль, штат Теннессі, США працівник поліції отримав важкі травми під час аварії, повідомили офіційні особи, пише ABC News.

Видання зазначає, що поліцейський з Мерівілля Джастін Браун і ще один його колега були залучені в п'ятницю ввечері, 14 листопада, до охорони високопосадовців, коли стався інцидент.

В поліцейському управлінні Мервілля зазначили, що "громадяни залишилися на місці події і "негайно надали невідкладну першу допомогу".

"Ми ніколи не зможемо висловити свою вдячність тим людям, чия швидка реакція врятувала вчора ввечері життя офіцера ФТО Брауна. Ви справжні герої", - заявив в офіційній заяві в суботу, 15 листопада, начальник поліції Мерівілля Тоні Крісп.

Видання посилаючись на заяву поліції Мервілля поділилося, що поліцейський був доставлений до лікарні у важкому стані, в суботу вранці йому зробили операцію.

Директор з комунікацій Департаменту безпеки штату Теннессі Джейсон Пак розповів, що швидка допомога, яка входила до складу кортежу, також зупинилася та надала працівнику поліції негайну медичну допомогу.

Представник Секретної служби США підтвердив виданню, що в кортежі був Венс.

"Секретна служба США уважно стежить за серйозною дорожньою пригодою за участю місцевих правоохоронців, яка сталася сьогодні ввечері в Мерівіллі, штат Теннессі, під час супроводу кортежу", - заявила агент-резидент, відповідальний за офіс у Ноксвіллі Кетрін Пірс.

За її словами, "особи, які перебували під охороною, не постраждали в результаті цієї пригоди".

