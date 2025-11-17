FCAS наблизився до краху через затяжний конфлікт між Airbus і Dassault Aviation.

Німеччина та Франція розглядають радикальне скорочення свого найбільшого оборонного проєкту — Системи бойової авіації майбутнього (FCAS) вартістю €100 млрд, пише Financial Time.

Країни можуть відмовитися від планів спільно будувати винищувач нового покоління та зосередитись на іншому ключовому елементі програми - системі командування і управління "бойова хмара".

Французькі та німецькі посадовці визнають, що FCAS наблизився до краху через затяжний конфлікт між Airbus і Dassault Aviation щодо розподілу робіт над майбутнім літаком.

Ставка на "бойову хмару"

Серед варіантів порятунку проєкту — звуження співпраці до "бойової хмари" — цифрового інтерфейсу, який об’єднуватиме винищувачі, пілотів, радари, дрони та наземні системи управління. Над цим компонентом уже працюють Airbus, Thales та Indra.

"Ми можемо жити з кількома літаками в Європі, але нам потрібна одна хмарна система для всіх них", — сказав один із чиновників.

Зосередження на хмарі дозволило б зберегти частину програми навіть без спільного літака. Деякі учасники проєкту також припускають можливе прискорення її запуску — з 2040-го до 2030 року.

Криза через Dassault та Airbus

FCAS, оголошений у 2017 році Макроном і Меркель, задумувався як спільний європейський відповідь на нове покоління бойової авіації. Але суперечки між Airbus і Dassault щодо контролю над розробкою літака зайшли у глухий кут.

Dassault наполягає на домінуючій ролі в проєкті, посилаючись на свій досвід розробки Rafale. У відповідь Німеччина навіть розглядала заміну Франції на Велику Британію або Швецію. У свою чергу, генеральний директор Dassault Ерік Трапп'є заявив, що французька компанія може діяти самостійно, оскільки має весь необхідний досвід.

"Єдиний шанс врятувати FCAS — якщо Макрон натисне на Трапп’є… Зараз угода паралізована й на межі смерті", — сказав французький банкір, знайомий із ситуацією.

У Берліні дедалі більше невдоволення: Німеччина, яка інвестує рекордні кошти в оборону, не хоче "бути заручником" французької компанії.

Долю проєкту вирішать найближчими тижнями

FCAS стане темою низки зустрічей:

у понеділок — між міністром оборони Франції Катрін Вотрен і німецькими посадовцями,

у вівторок — між канцлером Фрідріхом Мерцем і президентом Еммануелем Макроном у Берліні.

До кінця року країни мають вирішити, чи починати роботу над демонстратором літака, який коштуватиме кілька мільярдів євро. Але багато інсайдерів вважають, що час згаяно.

Європа боїться залежності від США

Попри конфлікти між компаніями, всі сторони погоджуються, що Європі життєво потрібна власна хмарна система оборони, незалежна від Сполучених Штатів.

"Можуть настати моменти, коли ми залишимося самі без американців", — попереджає один із французьких банкірів.

Учасники проєкту наголошують, що рішення не повинно підірвати відносини між Парижем і Берліном — адже сам конфлікт стосується не урядів, а компаній.

Програма FCAS під загрозою - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше одне з високопоставлених джерел в Парижі заявило, що Франція здатна самостійно виготовити винищувач нового покоління, якщо не вдасться досягти згоди з Німеччиною щодо програми Future Combat Air System (FCAS).

Франція може залучити інших європейських субпідрядників. Водночас без Німеччини вона буде єдиним великим "‎гравцем"‎ і залишиться без значної частки фінансування.

