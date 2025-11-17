На півдні регіону немає світла, водопостачання та теплопостачання забезпечують генератори.

Сьогодні вночі армія РФ завдала масованого дронового удару по портовій та енергетичній інфраструктурі Одеської області. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, 17 листопада російські терористи знову масовано атакували Одещину ударними дронами.

"Вибухи пролунали у кількох містах. Попри ефективну роботу ППО, зафіксовано наслідки для енергетичної та портової інфраструктури. Під час атаки ушкоджень зазнали кілька цивільних суден. Займання, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками", - розповів посадовець.

За його даними, одна людина постраждала. Зараз тривають відновлювальні роботи.

У пресслужбі Одеської обласної прокуратури уточнили, що під час ворожої атаки постраждала цивільна особа - 18-річний юнак.

"Збройні сили РФ масовано атакували ударними безпілотниками одне з міст та район Одещини", - додали у прокуратурі.

Наразі розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України). На місці працюють прокурори спільно з працівниками поліції. Досудове розслідування здійснюють територіальні підрозділи поліції.

Зокрема, постраждали об’єкти в Ізмаїльському районі - за даними місцевої влади, внаслідок атаки в місті Ізмаїл та селі Броска частково відсутнє електропостачання. Критична інфраструктура, об’єкти життєзабезпечення та системи оповіщення працюють від резервного живлення. Водопостачання, водовідведення та теплопостачання забезпечені генераторами.

Зазначається також, що медичні заклади та заклади соціального захисту працюють у штатному режимі - на резервному живленні.

"Штаб Ізмаїльської міської ради оперативно працює над розв'язанням питання щодо відновлення електропостачання в постраждалих районах та фіксує наслідки уражень. Розпочата робота комісії з оцінки масштабів руйнувань", - наголошують чиновники.

Як повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, внаслідок атаки пошкоджено портове обладнання та кілька цивільних суден, що перебували біля причалів. В одному з портів - перебої з електропостачанням. Наразі фахівці вже працюють над його відновленням.

У регіональному главку ДСНС додали, що пожежі спалахнули через влучання на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури. Від ДСНС залучено 10 одиниць техніки та 30 вогнеборців, від місцевих пожежних команд — 5 одиниць техніки та 10 осіб особового складу.

Обстріли Одещини - що відомо

Як повідомляв УНІАН, армія РФ у ніч на 16 листопада росіяни атакували енергетичні об’єкти Одещини. Попри активну роботу ППО, ударними безпілотниками пошкоджені обʼєкти енергетики, у тому числі сонячна електростанція.

Зокрема, постраждав ряд енергетичних об’єктів у Білгород-Дністровському районі - частина міста Білгород-Дністровський та об’єктів критичної інфраструктури залишились без електропостачання. Об’єкти життєзабезпечення та критична інфраструктура там переведені на резервне живлення.

