Продати долар можна в середньому за курсом 41,78 грн, євро – 48,60 грн.

Курс долара до гривні в банках України у понеділок, 17 листопада, залишився на попередньому рівні і складає 42,25 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,78 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 10 копійок і складає 49,30 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,60 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,15 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,05 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,15 грн/євро, а курс продажу – 48,95 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на понеділок, 17 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,04 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

По відношенню до євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 48,98 гривні за один євро, тобто гривня втратила 10 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що цього тижня, з 17 по 23 листопада, курс долара на готівковому ринку перебуватиме в рамках 41,8-42 грн/дол., а євро – 48-49,5 грн/євро.

