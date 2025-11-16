Іноземцям у війську розширили можливості: що дозволили в ЗСУ

Іноземці зможуть самостійно обирати бригаду та матимуть ще кілька додаткових можливостей.

Розширюється система залучення іноземних добровольців та використання їх навичок після підписання контракту для проходження служби. Про це повідомили в Сухопутних військах Збройних Сил України.

Там наголосили, що окремі формати, що були запроваджені у 2022 році, виконали свою роль у найгостріший період оборони країни. Вони дали змогу швидко інтегрувати іноземців, готових стати до строю. "Водночас ситуація на фронті, структура Сил оборони та потреби бойових частин суттєво змінилися", - зазначили у війську.

Військові пояснили, що триває "еволюція підходу" до застосування іноземних військовослужбовців. Планується створити модель, щоб максимально ефективно використовувати їхній досвід, мотивацію та професійні навички у тих підрозділах, де вони потрібні найбільше.

Відео дня

"Іноземні добровольці, які підписують контракт зі Збройними Силами України, будуть мати ширші можливості для проходження служби — включно з правом обирати бойову бригаду, напрямок та специфіку застосування, відповідно до підготовки, досвіду та побажань військовослужбовця. Це забезпечує кращу інтеграцію, рівні можливості з українськими бійцями та більш раціональне використання кадрового ресурсу", - розповіли у Сухопутних військах.

Більше про залучення іноземців до служби в ЗСУ

Як писав УНІАН, близько 40 відсотків іноземних добровольців, що воюють за ЗСУ, походять з Латинської Америки. Це чілійці, бразильці, та близько 2 тисяч колумбійців. Вони фомують окремі роти вже попадаючі до учбових підрозділів, і навчання для них відбувається іспанською мовою.

При цьому в Україні розробили програми навчання навіть для недосвічених. Їх навчають стріляти, десантуватися, зачищати окопи тощо. Частина іноземців служить у складі Інтернаціонального легіону, інші потрапили до звичайних піхотних підрозділів.

Вас також можуть зацікавити новини: