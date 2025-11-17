12 листопада компанія створила консультативну раду, до якої, окрім Помпео, увійдуть ще три людини.

Колишній держсекретар США Майк Помпео увійшов до консультативної ради української оборонної компанії Fire Point, виробника ракет "Фламінго".

Як пише Associated Press, 12 листопада компанія створила консультативну раду і призначила Помпео її членом. При цьому до ради директорів увійдуть ще три людини.

Головний технічний директор компанії Ірина Терех повідомила, що Fire Point також доручила великій міжнародній компанії провести незалежний аудит ціноутворення і виробництва.

Критики, однак, вказують на непрозоре походження компанії і монополію на її контракти з Міністерством оборони, а також вказують на ймовірні зв'язки із соратником президента Володимира Зеленського Тимуром Міндічем, замішаним у великому корупційному скандалі, пише AP.

Видання також повідомляє, що Fire Point прагне розширити свою діяльність з виробництва крилатих ракет, плануючи більш ніж подвоїти свої поточні потужності, і будує завод у Данії з виробництва ракетного палива.

Цього року виручка компанії склала близько 1 мільярда доларів.

Виробництво ракет "Фламінго"

За словами керівників компанії, Fire Point щонайменше чотири рази успішно випробовувала Flamingo на полі бою. Наприкінці серпня ракета була використана для удару по базі ФСБ в Армянську в окупованому Криму. Минулого тижня ракета була використана для удару по цілях у російському місті Орел. Компанія не розкрила інформацію про поточні виробничі потужності, пославшись на міркування безпеки, але заявила, що виробництво йде за планом.

Випробування і доведення - це постійний процес, сказав керівник конструкторського відділу компанії Максим.

"Поки що ми проводимо навчальні пуски, оскільки наші ракети були вироблені лише півроку тому. Зараз ми проводимо тренування, але по об'єктах на території Росії та Криму", - сказав він. За його словами, робітники провели імітацію запуску ракети, цього разу пофарбованої в чорний колір, яка буде використовуватися в майбутній місії.

Ракета Фламінго - останні новини

28 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що українська ракета "Фламінго" мала успішне бойове застосування. Видання Le Figaro писало, що ракета була використана 9 разів у реальних операціях.

Водночас експерт Павло Нарожний зазначає, що заявлена відстань ракети "Фламінго" у 3000 км - цілком реалістична, але в неї є інші проблеми, пов'язані з технологічністю. За його словами, щоб ракета була менш помітною на на радарах, вона має летіти на висоті до 50 м, але навігаційна система "Фламінго" не дає змоги цього робити.

