Нарожний поділився, що є перспективні розробки, але про їхнє серійне виробництво зараз не йде мова.

Заступник голови Управління військової розвідки України генерал-майор Вадим Скібіцький поділився в інтерв'ю іноземному ЗМІ, що Росія за поточний рік запланувала виготовити 120 тисяч КАБів. Військовий експерт, засновник благодійної організації "Реактивна пошта" Павло Нарожний розповів в інтерв'ю УНІАН, як Україні слід протидіяти цьому.

Нарожний зазначив, що існує три варіанти. Перший - Україна отримує від союзників велику кількість "Петріотів", а також пускових ракет до них. Він додав, що їх будуть залучати для того, щоб збивати російські літаки.

"Останній СУ-34 збивали під Запоріжжям і використали там дві ракети", - розповів він.

Водночас, Нарожний зазначив, що це дорого і такої кількості "Петріотів" в нас немає.

Другий варіант, за словами експерта, передбачає використання літаків F-16 з далекобійними ракетами. Він поділився, що за технологічністю та складністю виконання це дуже схоже з "Петріотом".

"Нам треба буде піднімати в повітря наш літак, який буде під загрозою, коли наблизиться до лінії зіткнення, бо у ворога є далекобійні ракети", - зауважив військовий експерт.

Також він додав, що наразі є перспективні розробки, а саме, зенітні дрони. Проте поки про їхнє сирійне виробництво не йде мови. Нарожний додав, що вони мають трохи інший принцип дії й він відрізняється від того, якими збивають "Шахеди".

"Вони, грубо кажучи, хмарою стають на тому місці, де буде летіти цей КАБ, і коли він в цю хмару залітає, то вони вибухають, і цього достатньо для того, щоб знищити цей КАБ", - пояснив Нарожний.

Але, він зазначив, що це ще глибоко теоретична розробка, тому до її реалізації ще досить далеко.

Третій варіант, який експерт називає більш реалістичним, полягає в знищенні російських літаків та їхньої інфраструктури на землі.

"Багато є успішних прикладів долітання ракет і дронів до російських аеродромів. А також знищення складів з боєприпасами. Це абсолютно реально", - зазначив військовий експерт.

Більше того, Нарожний вважає, що й з економічної точки зору Україні це під силу, оскільки можна використовувати власні ракети "Довгий Нептун" та "Фламінго".

Однак, він додав, що їх нашій країні потрібно буде мати в великій кількості.

"Якщо росіяни планують у день скидати багато авіаційних бомб, то нам треба у відповідь щонайменше з десятками далекобійних ракет летіти в Росію, щоб вони голови не могли підняти на своїх аеродромах і займалися тільки відбиттям українських ракет, а не думали, як їхнім літакам злітати і бомбити нашу землю", - пояснив експерт.

Виробництво зброї в РФ: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що засновник благодійного фонду "Закриємо небо України", генерал-лейтенант Ігор Романенко поділився, що Україна має два напрямки протидії російським КАБам. За його словами, наша країна потребує більше далекобійних ракет класу "повітря-повітря" для винищувачів. Наразі, додав Романенко, у ракет, що постачаються для F-16, максимальна дальність становить 180 км.

Він зазначив, що росіяни мають R-37, яка б'є на 300 км з МіГ-31. Ба більше, Романенко також поділився, що Китай провів випробування ракет на 400 км.

Тому, генерал-лейтенант вважає, що Україні потрібно мати власні засоби та масштабувати їх виробництво для нанесення ударів по військових об'єктах російських окупантів.

Також ми писали, що в Росії на рік виготовляється близько 400 нових танків без урахування тих, які відновлюють після зберігання. За даними аналітиків, в "Уралвагонзаводі" щороку випускають до 250 танків Т-90М "Прорыв", а завод "Омсктрансмаш" випускає до 150 танків Т-80БВМ.

Експерти припускають, що в період з 2022 по 2025 роки загальна кількість наявних у російської армії танків типу Т-72Б3 скоротились з 1200 до 1100 одиниць, а ось кількість Т-90М зросла з 50 до 200, а Т-80БВМ – з 100 до 280 одиниць.

