Чимало китайських товарів після введення міжнародних санкцій проти Росії замінили західні.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну Китай офіційно став "кращим другом Кремля". При цьому, деякі російські офіційні особи, а також спецслужби, як і раніше, з глибокою підозрою ставляться до Пекіна. А ось згідно з результатами опитування, більшість пересічних громадян Росії, навпаки мають до КНР та всього китайського симпатію, повідомляє Радіо Свобода.

Видання пояснює це тим, що інтерес у громадян до Китаю зріс на тлі того, що російська влада оголосила все західне "ворожим та бездуховним". Там заявляють про "золоту еру" у відносинах з КНР. Примітно, що й китайська пропаганда підтримує тезу про найтіснішу співпрацю з Росією.

Дружба між Росією та Китаєм

В вересні на зустрічі в Монголії, яка відбулася за ініціативи Пекіна, китайський лідер наголосив, що хоче зміцнювати політичну взаємодію з Москвою та разом "усувати зовнішні перешкоди".

Видання також згадує заяву російського диктатора Володимира Путіна про нібито те, що Росія та Китай "мають багато спільного", а народи цих країн "об’єднують давні традиції дружби та взаємної підтримки".

Зазначається, що економіка Росії через розпочату війну проти України та введенні проти неї санкції опинилася в критичній залежності від Китаю. КНР замінив західні споживчі товари, які росіяни тепер не можуть купити через санкції, на власні.

Окрім цього, видання нагадало, що Китай також є найбільшим покупцем російських енергоносіїв.

Мода на все китайське

Тому в російському суспільстві виникла мода на все китайське: вивчення мови, кіно, мистецтво та попкультуру, а також на туристичні поїздки. Окрім цього, на вулицях російських міст тепер можна частіше побачити китайські автомобілі.

Зокрема, російська еліта прагне найняти для своїх дітей китайських нянь, а музеї та концертні зали в Москві та Санкт-Петербурзі активно рекламують китайські виставки та шоу.

Дані соцопитування

Державний Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД), який має тісні зв'язки з Кремлем, ще півтора року тому наводив дані, що семеро з десяти росіян характеризують відносини двох країн як дружні та добросусідські, що є максимумом за весь час спостережень.

Також результати опитування показали, що на думку 76% респондентів, Китаю вдалося повністю (18%) або певною мірою (58%) замінити Захід як економічного партнера Росії та компенсувати західні санкції.

Також в "Левада-Центрі" проводили схоже опитування, й автори дослідження зазначили, що позитивне ставлення до Китаю серед росіян б'є всі рекорди. Водночас, до країн Заходу воно перебуває на історичному мінімумі.

Учасники опитування старшого віку, як зазначає видання, з теплотою відгукувалися про китайців як про носіїв "традиційних цінностей" навідміну від "бездуховного Заходу".

Як показали результати опитування, багатьох росіян цікавить можливість відпочинку в Китаї та шопінг. Станом на кінець 2024 року в КНР вже побували понад 6% росіян та майже половина мешканців Далекого Сходу Росії.

Тому, на думку соціологів, наразі Китай багато в чому сприймається російською громадською думкою як противага Заходу, "анти-Америка".

Співпраця Росії та Китаю: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що інженери російського "Газпрому" розпочали роботу над дороговартісними технічними проектами стосовно будівництва нового газопроводу "Сила Сибіру 2" до Китаю. Вказується, що він транспортуватиме 50 млрд кубометрів газу на рік. Це є для Росії єдиною надією на компенсацію частини втраченого експорту в Європу

Також ми писали, що Китай збільшив зусилля з імпорту російського газу, на який США наклали санкції. Це закладає основу для розвитку внутрішнього "тіньового флоту" - суден, які можуть перевозити охолоджений газ і обходити обмеження, накладені на одну з провідних галузей Кремля. Як свідчать дані супутників, танкер CCH Gas, який перевозить заборонений російський вантаж, намагається приховати своє місцезнаходження при наближенні до порту в Китаї.

