Росія розпочала ідеологічну війну проти України

Російська Федерація розпочала ідеологічну війну проти України з метою не допустити її членства в НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні висловив директор Інституту зовнішньої політики дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України Григорій ПЕРЕПЕЛИЦЯ під час презентації результатів опитування Фонду «Демократичні ініціативи» на тему: “Місце України в НАТО”.

Він зазначив, що сьогодні 80% інформаційних матеріалів в російських та українських ЗМІ мають антинатівську спрямованість. Говорячи про події у Феодосії, Г.ПЕРЕПЕЛИЦЯ також зауважив, що всі розуміють, що навчання «Сі Бриз» проводяться не під егідою НАТО.

Дипломат підкреслив, що вступ України до НАТО є дуже важливим питанням: «або Україна відстоїть себе як демократична держава, або перетвориться в домінанту Росії, або стане суб’єктом федерації».

За його словами, керівництво Росії розуміє, «що війна за Україну ще не програна». На думку Г.ПЕРЕПЕЛИЦІ, політична еліта РФ розуміє, що вступ України до НАТО та розширення альянсу в цілому не несе жодної загрози для Росії. «Водночас, після вступу України в альянс Росія назавжди втрачає можливість повернути Україну в лоно свого політичного домінування», - сказав експерт. Він переконаний, що в разі приєднання України до альянсу ні газові, ні м’ясомолочні війни не зможуть вплинути на політику України. На думку Г.ПЕРЕПЕЛИЦІ, це розуміють як керівництво РФ, так і проросійські політичні сили України. Саме з цією метою вони і проводять антинатівські кампанії на кшталт подій у Феодосії та маніпуляції з російською мовою, підкреслив він. «Ці кампанії спрямовані на те, щоб дискредитувати Україну як потенційного члена НАТО», - сказав Г.ПЕРЕПЕЛИЦЯ.

Він наголосив, що в сучасних умовах тільки вступ України до НАТО може забезпечити збереження суверенітету України.

При цьому дипломат висловив думку, що нейтралітет України не вирішить сучасних проблем нашої держави. За його словами, в умовах загострення міжнародних відносин дотримуватись нейтралітету ніхто не буде. Г.ПЕРЕПЕЛИЦЯ зауважив, що яскравим прикладом цього є анексія Прибалтійських країн Радянським Союзом та анексія Бельгії Німеччиною перед початком Другої світової війни. На його думку, тези про нейтралітет запускаються проросійськими силами з метою не допустити членство України в альянсі.

Водночас Г.ПЕРЕПЕЛИЦЯ зазначив, що в Україні немає державної політики інформування суспільства. На його думку, державна політика інформування має бути окремою для західних регіонів України, які здебільшого підтримують вступ України до НАТО, та східних – «спільноти тоталітарної свідомості, яка мислить іраціонально». На переконання експерта, на Сході та Півдні України процвітають міфи, кліше та емоції. Він вважає, що переконати Східні та Південні регіони можна тільки в тому разі, якщо домовитися з політичною елітою регіону – Партією регіонів. «Заява Партії регіонів про те, що НАТО нам не ворог, може змінити громадську думку в цьому регіоні», - сказав Г.ПЕРЕПЕЛИЦЯ. Він також висловив думку, що владі не має сенсу домовлятися з комуністами та Блоком Вітренко, оскільки ці політичні сили відверто виступають проти незалежності України.