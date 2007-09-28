Шуфрич не виключає відселення мешканців будинку на Макіївській

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ не виключає, що необхідно буде частково відселити мешканців будинку по вулиці Макіївській, 10, в якому з’явилися тріщини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

За словами Н.ШУФРИЧА, МНС ще півроку назад попереджало місцеву владу про аварійність цього будинку на Оболоні.

«Півроку тому ми попередили, що на четвертому поверсі вказаного будинку має місце тріщина, і вона розширюється», - сказав Н.ШУФРИЧ, додавши, що працівники МНС змусили експертів реально оцінити будинок та визначити, чи проживання в ньому не загрожує його мешканцям.

Він повідомив, що зараз МНС працює на місті надзвичайної ситуації і не виключає часткового відселення.

Н.ШУФРИЧ повідомив, що є різні думки архітекторів і експертів, як реагувати на це, але МНС наполягатиме на найшвидшому ухваленні рішення.

Як повідомляв УНІАН, за словами начальника Головного управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Віталія ПШЕНИЧНОГО, перші тріщини з’явились в будинку по Макіївській, 10, десь два тижні тому. Зазначений будинок зведений у 1994 році. Зараз поряд з ним ведеться будівництво двох висоток. Однак будівництво було призупинено відразу після того, як стало відомо про тріщини.

В.ПШЕНИЧНИЙ повідомив, що зараз триває експертиза щодо встановлення причин виникнення тріщини у вказаному житловому будинку. Розглядається два варіанти: перший, що це сталося через нові будівництва поряд, другий – що були зроблені помилки при будівництві самого будинку №10.

Як сказав В.ПШЕНИЧНИЙ, спираючись на попередні дані Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій, станом на 26 вересня проживання в зазначеному житловому будинку не становить для його мешканців небезпеки. «Адже за добу розкриття тріщини не перебільшує 1 мм, що не є критичним», - зауважив В.ПШЕНИЧНИЙ.