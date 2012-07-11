Пшонка: Тимошенко треба совість мати і закон поважати

Юлію Тимошенко не обстежили без її згоди, заявив на прес-конференції генпрокурор Віктор Пшонка, коментуючи інформацію про вивезення екс-прем'єра на обстеження, повідомляє «Українська правда».

"Це були рекомендації, з якими вона погодилася. Ніхто її без згоди не обстежував", - зазначив він.

За словами Пшонки, йде реабілітаційне лікування, яке передбачає обстеження. "Є рішення і німецьких лікарів, і українських лікарів, що її здоров'я покращується", - додав генпрокурор.

"Комусь дуже хочеться, щоб Тимошенко хворіла, і ніколи не почався судовий процес. Про це якось дуже впливово думає сама Тимошенко і ті, хто біля неї", - сказав він.

"Скажіть, це правильно - затягування процесу? Судовий процес повинен початися, чи ні? І що, лікування повинно бути без конкретної дати завершення, чи що?", - додав Пшонка.

"Якби поважала закон Тимошенко, і всі, які біля неї, то вже почався б судовий процес і він би завершився. І це справа суду – визнати її винною, або не визнати. Але вона не дуже хоче йти в цей процес", - заявив він.

Генпрокурор додав: "Мабуть якось дуже некомфортно захищати там, де накрадено багато у держави. За це треба відповідати згідно закону. Встала б перед судом і відповіла, були її крадіжки, чи не були. Було її шахрайство, чи не було. Де була поруч з Лазаренком, а де сама це робила".

Крім того, він обурився поведінкою опозиційних депутатів, які намагалися завадити доставці Тимошенко до суду.

"Скажіть, що це за спектакль – до 40 депутатів прийшли в лікарню, закрили вхід-вихід до лікарні? Ой, Боже, Тимошенко повезуть до суду. Буде дозвіл суду – повезуть її до суду, як інших возять", - наголосив Пшонка.

"Вона засуджена і відбуває покарання. І гуманізація, яка до неї є в плані її лікування, хай радіє з цього…Совість треба мати. Просто людську совість", - додав генпрокурор.

"Хай до Лазаренка допустять 40 відвідувачів з України і інших країн. А нам на допит до нього нелегко потрапитии", - заявив він.

Крім того, Пшонка додав, що є інші кримінальні справи щодо Тимошенко, які готові до направлення до суду.