Пшонка: Тимошенко треба совість мати і закон поважати

18:13, 11 липня 2012
Політика
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Генпрокурор Пшонка обурений поведінкою Юлії Тимошенко та опозиційних депутатів, які на його думку, спеціально затягують справу.

Віктор Пшонка заговорив про совість

Юлію Тимошенко не обстежили без її згоди, заявив на прес-конференції генпрокурор Віктор Пшонка, коментуючи інформацію про вивезення екс-прем'єра на обстеження, повідомляє «Українська правда».

"Це були рекомендації, з якими вона погодилася. Ніхто її без згоди не обстежував", - зазначив він.

За словами Пшонки, йде реабілітаційне лікування, яке передбачає обстеження. "Є рішення і німецьких лікарів, і українських лікарів, що її здоров'я покращується", - додав генпрокурор.

"Комусь дуже хочеться, щоб Тимошенко хворіла, і ніколи не почався судовий процес. Про це якось дуже впливово думає сама Тимошенко і ті, хто біля неї", - сказав він.

"Скажіть, це правильно - затягування процесу? Судовий процес повинен початися, чи ні? І що, лікування повинно бути без конкретної дати завершення, чи що?", - додав Пшонка.

"Якби поважала закон Тимошенко, і всі, які біля неї, то вже почався б судовий процес і він би завершився. І це справа суду – визнати її винною, або не визнати. Але вона не дуже хоче йти в цей процес", - заявив він.

Генпрокурор додав: "Мабуть якось дуже некомфортно захищати там, де накрадено багато у держави. За це треба відповідати згідно закону. Встала б перед судом і відповіла, були її крадіжки, чи не були. Було її шахрайство, чи не було. Де була поруч з Лазаренком, а де сама це робила".

Крім того, він обурився поведінкою опозиційних депутатів, які намагалися завадити доставці Тимошенко до суду.

"Скажіть, що це за спектакль – до 40 депутатів прийшли в лікарню, закрили вхід-вихід до лікарні? Ой, Боже, Тимошенко повезуть до суду. Буде дозвіл суду – повезуть її до суду, як інших возять", - наголосив Пшонка.

"Вона засуджена і відбуває покарання. І гуманізація, яка до неї є в плані її лікування, хай радіє з цього…Совість треба мати. Просто людську совість", - додав генпрокурор.

"Хай до Лазаренка допустять 40 відвідувачів з України і інших країн. А нам на допит до нього нелегко потрапитии", - заявив він.

Крім того, Пшонка додав, що є інші кримінальні справи щодо Тимошенко, які готові до направлення до суду.

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