Суд зобов’язав Гриценка спростувати неправдиву інформацію про Литвина
Печерський райсуд Києва задовольнив позов голови Верховної Ради Володимира Литвина до народного депутата Анатолія Гриценка про захист честі, гідності та ділової репутації.
Про це повідомляється на сайті А.Гриценка.
«Сьогоднішнє засідання Печерського суду було коротким. Суддя швиденько зачитала свій вирок: задовольнила позов Литвина проти мене. Визнала, що у Литвина є честь, гідність і ділова репутація. Визнала, що я завдав шкоди честі, гідності і діловій репутації Литвина», - зазначив А.Гриценко.
При цьому він підкреслив, що не погоджується з цим рішенням суду і має намір подавати апеляцію.
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Як повідомлялося, В.Литвин подав позов про захист честі, гідності та ділової репутації проти А.Гриценка і «Української правди» на підставі блогу А.Гриценка під назвою «Литвин отримав наказ чи гроші?». А.Гриценко звинуватив В.Литвина у просуванні законопроекту №10034, який списує 820 млн грн боргів оборонних підприємств, а крім того – відкриває можливість через підконтрольний Президенту Віктору Януковичу «Укроборонпром» передавати в оренду і розпродавати оборонні підприємства, що завдасть державі шкоди на мільярди гривень.
В.Литвин назвав цю інформацію неправдивою і недостовірною та вимагав спростування.