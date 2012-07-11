Суд зобов’язав Гриценка спростувати неправдиву інформацію про Литвина

Про це повідомляється на сайті А.Гриценка.

«Сьогоднішнє засідання Печерського суду було коротким. Суддя швиденько зачитала свій вирок: задовольнила позов Литвина проти мене. Визнала, що у Литвина є честь, гідність і ділова репутація. Визнала, що я завдав шкоди честі, гідності і діловій репутації Литвина», - зазначив А.Гриценко.

При цьому він підкреслив, що не погоджується з цим рішенням суду і має намір подавати апеляцію.

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Як повідомлялося, В.Литвин подав позов про захист честі, гідності та ділової репутації проти А.Гриценка і «Української правди» на підставі блогу А.Гриценка під назвою «Литвин отримав наказ чи гроші?». А.Гриценко звинуватив В.Литвина у просуванні законопроекту №10034, який списує 820 млн грн боргів оборонних підприємств, а крім того – відкриває можливість через підконтрольний Президенту Віктору Януковичу «Укроборонпром» передавати в оренду і розпродавати оборонні підприємства, що завдасть державі шкоди на мільярди гривень.

В.Литвин назвав цю інформацію неправдивою і недостовірною та вимагав спростування.