Тюремники кажуть, що поки не розглядають виписки Тимошенко

Про це повідомляє видання "Сегодня".

«Ми не підтверджуємо жодного слова із заяви Власенка, - сказав помічник голови ДПтС Ігор Андрушко. - Зараз взагалі не обговорюється питання про переведення, поки не буде підсумкової заяви лікарів».

Як повідомляв УНІАН, 13 липня захисник Ю.Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко заявив, що екс-прем'єра планують виписати з медичного закладу і перевести назад до Качанівської виправної колонії.

«Спецслужбами зараз плануються різні спецоперації з вивезення Ю.Тимошенко назад до Качанівської колонії. Це робиться з єдиною метою, щоб людину, яка не одержала належного лікування, перевести знову до колонії, і щодня, як в Києві, тягати на розгляд надуманої справи щодо «Єдиних енергетичних систем», для того, щоб до 28 серпня цього року (до дати, на яку призначено розгляд справи Ю.Тимошенко в Європейському суді з прав людини) одержати новий вирок», - сказав С.Власенко.

У свою чергу харківські медики, які лікують Ю.Тимошенко, заявили, що не мають наміру в найближчому часі виписувати пацієнтку. «Виписувати Тимошенко не планували, - говорить невропатолог Ірина Фурса. - Ми продовжуємо проводити планове лікування, яке перед від'їздом призначив доктор Хармс».

Наступне засідання у справі ЄЕСУ має відбутися 23 липня, а розгляд касації Ю.Тимошенко - 16 серпня.