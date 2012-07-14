Янукович привітав Олланда із взяттям Бастилії
10:51, 14 липня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович направив Президентові Французької Республіки Франсуа Олланду вітання з нагоди національного свята Франції - Дня взяття Бастилії.
Янукович шукає підтримки в Олланда на європейському векторі
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави Української держави.
В.Янукович у вітанні висловив переконання, що завдяки спільним зусиллям дружні відносини та всебічне співробітництво між Україною та Францією плідно розвиватимуться в інтересах народів обох країн.
Також він зазначив, що сподівається на продовження конструктивної двосторонньої взаємодії з усіх актуальних питань реалізації Україною курсу на європейську інтеграцію.
Президент України побажав французькому колезі успіхів у відповідальній державній діяльності, а дружньому французькому народові - миру, благополуччя і процвітання.
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