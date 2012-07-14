Янукович привітав Олланда із взяттям Бастилії

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави Української держави.

В.Янукович у вітанні висловив переконання, що завдяки спільним зусиллям дружні відносини та всебічне співробітництво між Україною та Францією плідно розвиватимуться в інтересах народів обох країн.

Також він зазначив, що сподівається на продовження конструктивної двосторонньої взаємодії з усіх актуальних питань реалізації Україною курсу на європейську інтеграцію.

Президент України побажав французькому колезі успіхів у відповідальній державній діяльності, а дружньому французькому народові - миру, благополуччя і процвітання.