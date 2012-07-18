Томенко показав на прикладах, як «за згоди режиму» роз'єднують Україну

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка, про це політик сказав, коментуючи ініціативу керівництва Криму прирівняти в правах Конституцію Автономної Республіки до Конституції України і наділити Верховну Раду АРК правом законодавчої ініціативи.

«Складається враження, що влада або не розуміє, або спеціально йде на те, щоби не втручатися в події, які прямо вказують на реалізацію сценарію дезінтеграції та розвалу України як держави», - підкреслив М.Томенко.

Він наголосив, що цей сценарій нав’язують і намагаються реалізувати опоненти існування Української держави вже не один рік, але саме тепер його реалізація стає вірогідною, як ніколи.

За словами політика, ознаками розвитку такого сценарію є низка дезінтеграційних процесів, які або не зупиняються владою, або нею підтримуються.

М.Томенко нагадав, що за останні роки активізувалися процеси видачі громадянам України паспортів громадян сусідніх держав, що з одного боку суперечить чинному законодавству України, а з іншого - створює на певних територіях передумови для ймовірних конфліктів. Він також додав, що закон про регіональні мови, який хоч і не підписаний, але так само провокує автономістські настрої і активне фінансування інших держав для застереження інтересів своїх етносів на території України.

Віце-спікер зауважив, що «історія з нинішньою ініціативою керівництва Криму, а, нагадаємо, йдеться не про сепаратистські політичні партії, а про чільних членів Партії регіонів, які ініціювали дискусію та пропонують фактичного узаконити конфедеративні відносини між Україною та Кримом, – свідчить про те, що влада або не розуміє, або мовчки спостерігає за процесами можливого конфлікту, а то й розколу всередині країни».

Водночас М.Томенко назвав зрозумілим, що «цей сценарій давно виношувався опонентами Української держави, а сьогодні актуалізувався в результаті ініціативи політиків, які представляють нинішню владу і хочуть в будь-який спосіб зберегти свій вплив та отримати кращі результати на виборах».

М.Томенко наголосив, що «подальше мовчання Президента стосовно проблем подвійного громадянства, стосовно питань можливого введення регіональних мов, стосовно розширення статусу Криму означатиме: або він прихильник того, щоб був реалізований план розвалу України, або він не розуміє всієї серйозності ситуації».

«Сьогодні потрібна не лише публічна реакція Президента із засудженням таких сепаратистських дій, а й, як мінімум, проведення засідання Ради національної безпеки і оборони для того, щоб здійснити низку заходів і застерегти незалежність, суверенітет і єдність Української держави», - наголосив М.Томенко.