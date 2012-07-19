Генпрокуратура Італії не бачить підстав для екстрадиції Авакова (документ)

Про це написав Аваков на своїй сторінці в мережі Facebook.

Політик оприлюднив позицію Генеральної прокуратури Республіки Італія.

"У цьому документі ГП Італії не тільки відмовляється підтримувати обвинувачення проти мене, а й підкреслює політичну вмотивованість справи, як елемент системи вибіркового правосуддя в Україні. Як елемент спільного ряду політично доцільних звинувачень, починаючи зі справи Юлії Тимошенко", - написав Аваков.

Серед мотивувань відмови в екстрадиції прокуратура виходить зокрема:

"з «вибіркового» правосуддя під час судових процесів проти політичних опозиційних лідерів, аж до того, що в постанові Європейського парламенту від 27 жовтня 2011 засуджується вирок, винесений Печерським судом (Україна) 10 листопада 2011 року за злочин, інкримінований і Авакову, по відношенню до екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, утримуваної під вартою в порушення прав людини, що можна вважати зловживанням судовою владою з метою усунути лідера української опозиції зважаючи на вибори 2012 року" - йдеться в перекладі повідомлення італійської прокуратури на сторінці Авакова.

За словами прокурорів "підтвердженням політичної вмотивованості кримінального переслідування в даному випадку є той факт, що розпорядження № 22 ухвалене 22 січня 2009 року, в зв'язку з підписанням якого Аваков звинувачується у зловживанні владою, було скасоване 10 березня 2009 розпорядженням № 115 (див. додатки № 24 і № 25)".

"Відповідно до статті 705 Кримінально-процесуального кодексу; (прокуратура - УНІАН) просить Апеляційний суд заявити, що причини для екстрадиції Авакова Арсена Борисовича, уродженця м. Баку (Азербайджан) 2 січня 1964 року народження, в Україну відсутні", - сказано у висновках ГПУ Італії.

Документ переданий до суду, який повинен ухвалити рішення про екстрадицію або відмову в її здійсненні, для ознайомлення сторін.