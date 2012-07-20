Ландік підтвердив, що відкликав заяву проти LB.ua

Про це він повідомив у ефірі телеканалу ТВі.

Депутат підтвердив, що відкликав свою заяву про втручання в особисте життя.

"Ми питали цього прокурора, і прокурор міста був, і заступники там були, як вони нам розповіли, і мені раніше розповіли, коли я їм відніс свою заяву, після вибачення Кошкіної, до неї не маю ніяких претензій, то мені сказали, що "ну не маєте, то й не маєте", - наводить його слова Українська правда.

"Я кажу: Так все закрито? А вони кажуть: "Ні, це не проти особистості, це стаття, якби проти держави там, чи проти державного діяча. І ми будемо продовжувати перевірку", - переповів депутат.

Ландік уточнив, що "був задоволений тим, що прокурор заявив: "Ось 26-го вже повинні зовсім закінчитися перевірка, а карна справа ні на кого не порушена. Ні на Кошкіну, ні на LB.ua".

"Ну тоді і гарно, бог дасть, але якщо оці слова і ці заяви їхні з ділом зійдуться", - зазначив депутат.

До демонстрації інтерв’ю гендиректор телеканалу Микола Княжицький повідомив, що запис був зроблений до порушення кримінальної справи проти LB.ua.