Європу напружує газова дискусія України та Росії
Баррозу та Ештон застерігають Україну і Росію від можливої "газової" кризи внаслідок довготривалої дискусії щодо ціни на газ.
Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу та Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кетрін Ештон застерігають Україну і Росію від можливої "газової" кризи внаслідок довготривалої дискусії щодо ціни на газ.
Про це Ж.М.Баррозу та К.Ештон заявили в інтерв’ю Центру Разумкова.
"Важливо, щоб поточні переговори України та Росії щодо зниження ціни на газ не завадили виконанню Україною зобов’язань згідно з Договором про Енергетичне Співтовариство та не загрожували постачанню газу до Європи. Ми звертаємо на це особливу увагу. Комісар Оттінгер вже заявив про нашу готовність до тристоронніх переговорів з Україною та Росією. Енергетичні відносини ЄС-Україна-Росія були темою нашого останнього саміту з Росією у грудні 2011 року. Ми дали зрозуміти, що нинішні дискусії Росії та України щодо ціни та обсягів газу не повинні призвести до ситуації, яка загрожуватиме поставкам газу до ЄС", - сказали Ж.М.Баррозу та К.Ештон.
Вони наголосили, що ЄС, Україна та Росія спільно зацікавлені в безперебійному функціонуванні ланцюга від виробника через транзитну країну до споживачів у Європі. "У березні 2009 року ЄС разом з міжнародними фінансовими установами зобов’язався підтримати модернізацію української газотранспортної системи (ГТС), якщо Україна здійснить необхідні реформи для привнесення прозорості в енергетичний сектор. Реструктуризація "Нафтогазу України" має для цього ключове значення, так само як і для збалансування бюджету. Ми також відкриті до ідей тристороннього консорціуму з ГТС, що мають бути реалізовані у прозорий ринковий спосіб", - наголосили Ж.М.Баррозу та К.Ештон.
При цьому Ж.М.Баррозу та К.Ештон підкреслили, що хоча тристороння співпраця в енергетиці на взаємовигідних умовах привертає багато уваги, відносини ЄС з Україною в жодному разі не перебувають у тіні його відносин з Росією. "Це окремі відносини. Як було зазначено, наші відносини з Україною міцно вкорінені в постулат спільних цінностей, спрямовані на політичну асоціацію та економічну інтеграцію. ЄС розглядає світ не як гру з нульовою сумою, а крізь призму спільних вигод. Тому наш підхід до України не обумовлений геостратегією і ґрунтується винятково на успіху українських реформ та якості її демократії. Це головне, що слід мати на увазі", - наголосили керівники ЄС.
При цьому Ж.М.Баррозу та К.Ештон нагадали про "газову" кризу, що виникла між Росією та Україною у 2009 році. "На жаль, ми маємо досвід проблем в енергетичних відносинах України та Росії. Страждав від цього і ЄС. Багато європейців добре пам’ятають газову кризу січня 2009 р. Ми раді, що було знайдено вихід у вигляді угоди між "Нафтогазом України" та "Газпромом". Ця угода підвищила прозорість газових відносин між двома країнами, хоча ще багато тут належить зробити", - вважають вони.
"Ми дуже уважно стежимо за розвитком відносин між Україною та Росією. Ключовий компонент цих відносин - енергетичні відносини. Україна - крупний імпортер природного газу з Росії і країна-транзитер газу, що постачається до ЄС", - зазначили Ж.М.Баррозу та К.Ештон.