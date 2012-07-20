Слідчий «напророкував» Княжицькому справу проти нього (документ)

16:11, 20 липня 2012
Політика
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Слідчий податкової повідомив Миколі Княжицькому, генеральному директорові ТВі, про те, що 3 липня проти нього порушили кримінальну справу листом від 2 липня.

Про це повідомив гендиректор телеканалу ТВі на своїй сторінці у Facebook.

"Подивіться уважно на цей абсурд!!! Листом від 02.07 слідчий Трачук повідомляє мені, що 03.07 проти мене порушено кримінальну справу!!! Це не Трачук, а Мессінг! Наперед усе передбачає!!!" - написав Княжицький, коментуючи документ.

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