Слідчий «напророкував» Княжицькому справу проти нього (документ)

Про це повідомив гендиректор телеканалу ТВі на своїй сторінці у Facebook.

"Подивіться уважно на цей абсурд!!! Листом від 02.07 слідчий Трачук повідомляє мені, що 03.07 проти мене порушено кримінальну справу!!! Це не Трачук, а Мессінг! Наперед усе передбачає!!!" - написав Княжицький, коментуючи документ.