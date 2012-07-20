Євросуд з прав людини проведе відкритий розгляд скарги Тимошенко

Про це УНІАН повідомили у прес-службі суду.

У повідомленні зазначається, що рішення у справі буде винесено пізніше в закритому режимі.

Ю.Тимошенко звернулася до ЄСПЛ 10 серпня 2011 року. У своїй скарзі вона зазначала, її затримано з політичних мотивів, також екс-прем’єр вказувала на відсутність судового перегляду законності її утримання в Київському СІЗО, неадекватність умов утримання без належної медичної допомоги.

У своїй скарзі Ю.Тимошенко заявила про порушення Державою Україна статей 3 (Заборона катування), 5 (Право на свободу та особисту недоторканність), 8 (Право на повагу до приватного і сімейного життя) та 18 (Межі застосування обмежень прав) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

14 грудня 2011 року Євросуд з прав людини вирішив надати пріоритетного статусу цій справі.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією в 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові (у неї діагностовано міжхребцеву грижу).