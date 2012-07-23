Регіонал каже, що може розганятися і до 310 км/год

"Коли ми їхали в Одесу і я був за кермом, ми вибрали відрізок дороги, де не було перешкод, інших автомобілів, і там я спробував, яку швидкість машина може набрати. Ми не створювали перешкод і загроз іншим учасникам руху, тому що їх не було", - сказав Лук’янов "Українській правді", коментуючи викладене ним фото у Facebook.

На уточнення про те, що за правилами максимально дозволеною швидкістю на Одеській трасі є 110 км/год, депутат відповів:

"....Формально можна вважати, що це дійсно було порушення. Я не відмовляюся".

На запитання, чи погоджується він з тим, що порушив правила і їхав з недопустимою швидкістю, Лук’янов відповів ствердно. При цьому, за словами депутата, по дорозі в Одесу його не зупиняли представники ДАІ і не штрафували.

"У мене машина зі звичайними номерами. Я не користуюся депутатськими номерами. У нас також не було ні проблискових маячків, ні машин супроводу", - сказав він.

Лук’янов додав, що його автомобіль Ауді дозволяє розганятися до швидкості більше 300 км/год.

"Найбільша швидкість, до якої я розганявся, це 310 кілометрів на годину. Це було на Бориспільській трасі", - сказав він.