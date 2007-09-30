На Запоріжжі Партія регіонів організувала ”довоз”

У Запорізькій області Партія регіонів організувала масову доставку виборців на дільниці.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявила заступник керівника Запорізького обласного штабу виборчого блоку «Наша Україна - Народна самооборона» Валентина МАНЖУРА.

"Зараз із цілого ряду виборчих дільниць області надходить інформація про те, що ПР організовано масове підвезення виборців на дільниці. Чи має місце "довезення" виборців - доставка на дільниці тих, хто не з`явився для голосування, або почалася "карусель", - зараз намагаються встановити наші представники", - повідомила В.МАНЖУРА. При цьому вона зазначила, що на підставі наявної на даний момент інформації, особисто вона схильна вважати, що має місце "довезення".

"Наш спостерігач на 124-й виборчій дільниці (Приморський район Запорізької області) повідомив, що представники Партії регіонів запитували у своїх людей на дільниці списки тих, хто не проголосував, для того, що б доставити їх на дільницю", - пояснила В.МАНЖУРА.

Як повідомляв УНІАН. 12 вересня під час поїздки до Запоріжжя Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що якщо на південному сході України 30 вересня проголосує та кількість виборців, яку прогнозують соціологи - до 60%, то до влади прийде "оранжева команда".

"Я подивився соціологію, яка є зараз по Україні. Подивився південно-східні регіони: бажаючих піти на вибори - 50%-55% - до 60 відсотків. Якщо буде така явка, таким буде й результат, і тоді не слід грішити ні на кого. Ці вибори зараз є питанням "бути чи не бути?", і якщо український народ хоче мати при владі "оранжеву команду", значить, тоді ми її одержимо, якщо буде така явка. Якщо не хоче - потрібно йти всім на вибори й голосувати. 30 вересня йти на вибори - це головне питання для країни й українського народу", - заявив В. ЯНУКОВИЧ у прямому ефірі місцевої ТРК "Алекс".