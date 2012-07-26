Тимошенко за час перебування у лікарні провела 89 зустрічей

Як повідомили УНІАН у Відділі у зв’язках із засобами масової інформації, громадськістю та міжнародного співробітництва Державної пенітенціарної служби України, зокрема, з представниками Європейського парламенту засуджена мала 6 зустрічей загальною тривалістю понад 11 годин.

Крім того, Ю.Тимошенко мала побачення з тіткою – один раз, з першим заступником голови ВО «Батьківщина» Олександром Турчиновим – двічі. Загальна тривалість зустрічей становить майже 10 годин.

Зі своїми захисниками у лікарні засуджена провела 70 зустрічей.

При цьому в ДПтС нагадали, що Ю.Тимошенко відбуває покарання у вигляді позбавлення волі, тому, відповідно до положень Кримінально-виконавчого кодексу України, вона має право на одне короткострокове побачення з родичами та іншими особами протягом місяця і на одне тривале побачення – один раз протягом трьох місяців.

Також у пенітенціарній службі зазначили, що лікарі рекомендували Ю.Тимошенко обмежити кількість відвідувань на час перебування у лікарні.

Ю.Тимошенко з 9 травня перебуває в центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, де проходить курс лікування (у неї діагностовано міжхребцеву грижу).