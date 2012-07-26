Прес-служба Кирила про витівку Femen: дуже глибока духовна криза...

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Волков сказав у коментарі журналістам.

"Дуже сумно, що візит патріарха Кирила в Україну люди намагаються затьмарити подібного роду витівками", - сказав він.

За словами О.Волкова, Церква завжди стикалася з нападками і озлобленням, і "це свідчить про те, що дуже багато хто розуміє, що візит патріарха Кирила в Україну є подією величезного масштабу й істотної значущості".

"При цьому подібного роду інциденти жодним чином не накладають тінь на візит предстоятеля, а лише говорять про дуже глибоку духовну кризу в певних шарах суспільства", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, в аеропорту «Бориспіль» активістка Femen із вигуками «Изыди вон!» вибігла з групи журналістів, скинула одяг і кинулася до глави Російської православної церкви, Патріарха Кирила.

Її зупинила служба охорони і силоміць потягла до приміщення аеропорту. На спині у дівчини було написано «Kill Kiril».

Довідка УНІАН: глава Російської православної церкви, Патріарх Московський і всієї Русі Кирил прибув в Україну з триденним візитом. Приїзд Патріарха приурочений до 20-річчя предстоятельского служіння глави Української православної церкви Московського патріархату, Митрополита Київського і всієї України Володимира і до дня хрещення Київської Русі.