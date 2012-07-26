Наливайченко пішов до Кличка

Про це заявив лідер "УДАРу" Віталій Кличко в інтерв’ю каналу ICTV.

Зокрема, на запитання кореспондента про те, чи можливе приєднання до "УДАРу" В.Наливайченка, В.Кличко відповів, що В.Наливайченко дійсно висловив бажання працювати в його команді і доєднався до партії "УДАР". "Він людина професійна, зі світоглядом та баченням майбутнього України, які співпадають з нашим", – сказав В.Кличко.

Щодо списків лідер «УДАРу» зауважив: хто буде в п'ятірці, десятці і двадцятці – визначать делегати з’їзду партії, який відбудеться 1 серпня в Києві.

"Ми уважно моніторимо реакцію громади на оприлюднені нами списки претендентів у кандидати на мажоритарних округах. Можу сказати, що мінімум 5-10 відсотків зі списку – ті, хто отримав найбільш критичні зауваження від громади – не стануть кандидатами від "УДАРу", – заявив В.Кличко.

За словами Кличка, "УДАР" вже передав представникам неурядового сектору, зокрема, руху «Чесно» і список потенційних кандидатів-списочників, аби до з’їзду його вивчили на предмет відповідності критеріям.