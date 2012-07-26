Власенко: Юлія Володимирівна нітрохи не змінилася

Про це С.Власенко заявив у інтерв’ю ТСН.

"Не дивлячись на те, що протягом цього року на неї кожен день чиниться шалений психологічний тиск. Незважаючи на те, що вона 24 години на добу перебуває під відеоспостереженням, незважаючи на те, що вона позбавлена будь-якої можливості контакту із зовнішнім світом, крім спілкування з тими людьми, кого до неї допускають. Так от, незважаючи на все це, повірте, вона знаходиться в бойовому настрої. І в цьому плані Юлія Володимирівна нітрохи не змінилася", - сказав С.Власенко.

Захисник екс-прем'єра зазначив, що тюремники постійно порушують право Ю.Тимошенко на спілкування із зовнішнім світом. "Ось є такий нормативний акт, який називається "Кримінально-виконавчий кодекс", який регламентує статус засуджених осіб. Є в цьому кодексі стаття 110 і є там частина 5. Я її вам зараз процитую: "Засудженим надається право на телефоні розмови без обмеження їх кількості, під контролем адміністрації". У перекладі з юридичної мови на звичайну це означає, що кожна особа, яка перебуває в надрах пенітенціарної системи, має право в будь-який час підійти до телефону і подзвонити, кому вона хоче. Єдине, що ця розмова офіційно прослуховується", - додав він.

Водночас, за його словами, Ю.Тимошенко не може скористатися своїм правом і кому завгодно подзвонити зі стаціонарного телефону ані у тюрмі, ані у лікарні. "Ю.Тимошенко не могла цього робити, коли перебувала в Качанівській колонії, тому що вони їй розповідали: "А ми поставили телефони в черговій частині. Тому, ви, пані Тимошенко, йдіть туди пішки. А якщо ходити не можете, так це ваші проблеми. Повзіть тоді". Зараз в лікарні вони кажуть, що у них немає технічної можливості встановити там телефон. Хоча на восьмому поверсі телефон є. Тобто у них є і технічні можливості, і все що завгодно. Їм просто вкрай важливо, щоб Ю.Тимошенко не контактувала із зовнішнім світом", - вважає С.Власенко.