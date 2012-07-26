Комуністи не виключають, що Мартинюк у понеділок стане спікером

Про це сказало УНІАН джерело у фракції КПУ.

Один із депутатів фракції КПУ зазначив. що зараз ряд членів фракції Народної партії переконують Володимира Литвина підписати “мовний” закон і тоді не ставитиметься питання про звільнення його з посади голови ВР. За його словами, в разі, якщо цього не відбудеться, то на позачерговій сесії В.Литвин покине посаду голови ВР і на цю посаду може бути обраний А.Мартинюк.

У порядку денному позачергової сесії, котра призначена на 30 липня, серед питань є і кадрові, але при цьому не уточнено, які саме. На даний час на сайті парламенту немає жодного проекту постанови щодо звільнення В.Литвина та щодо кандидатур на посаду голови ВР.