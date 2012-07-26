Активістці за витівку з Кирилом дали 15 діб

Активістку руху Femen, яка влаштувала акцію під час зустрічі патріарха Кирила в аеропорту «Бориспіль», рішенням Броварського міжрайонного суду засуджено до 15 діб адміністративного арешту.

Про це УНІАН повідомили в ГУ МВС України в Київській області.

При цьому в міліції не уточнили, де саме відбуватиме призначене судом покарання дівчина, яка «оголилася топлес» перед предстоятелем Російської православної церкви.

Слід зазначити, що суд вперше виніс покарання стовно активісток руху Femen у вигляді адміністративного арешту.

Як повідомляв УНІАН, в аеропорту «Бориспіль» активістка Femen із вигуками «Изыди вон!» вибігла з групи журналістів, скинула одяг і кинулася до глави Російської православної церкви, патріарха Кирила.

Її зупинила служба охорони і силоміць потягла до приміщення аеропорту. На спині у дівчини було написано «Kill Kiril».

Довідка УНІАН: глава Російської православної церкви, патріарх Московський і всієї Русі Кирил прибув в Україну з триденним візитом. Приїзд патріарха приурочений до 20-річчя предстоятельського служіння глави Української православної церкви Московського патріархату, Митрополита Київського і всієї України Володимира і до дня хрещення Київської Русі.