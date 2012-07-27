Міністр оборони представив флоту новопризначеного командувача

Міністр оборони України Дмитро Саламатін представив сьогодні керівному складу українського флоту нового командувача Військово-Морських сил Збройних сил України віце-адмірала Юрія Ільїна.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС.

Глава військового відомства висловив впевненість, що Ю.Іл’їн з честю виправдає покладену на нього високу довіру.

У свою чергу Ю.Ільїн зазначив, що «сьогодні отримав чіткі і ясні вказівки від Верховного головнокомандувача Збройних сил України», і запевнив, що колектив ВМС виконає всі поставлені завдання.

Міністр оборони України також повідомив, що начальником штабу-першим заступником командувача ВМС ЗСУ призначено капітана 1 рангу Дмитра Шакуро, який з 2011 року обіймав посаду начальника Центру морських операцій українських ВМС.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович сьогодні, 27 липня, призначив віце-адмірала Ю.Іл'їна командувачем Військово-Морських сил ЗСУ.

До цього призначення Ю.Іл’їн обіймав посаду начальника штабу – першого заступника командувача ВМС.