Перед рішенням піти в політику Шевченко потелефонував Кличкові

Про це він заявив в ефірі Першого національного.

"Я не знав про це рішення і, чесно кажучи, здивований. Хоча кілька годин тому Андрій мені дзвонив і запропонував зустрітися. Після передачі я, напевно, з ним побачуся і все з'ясую... Може бути, він вирішив приєднатися до партії "УДАР", - цитує Українська правда..

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю Шевченко відвідав у Києві матч "Динамо" - "Говерла", а після нього зробив коротку заяву про те, що завершує професійну кар'єру і йде в політику. Детальніше обіцяв повідомити вже сьогодні.