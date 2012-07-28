Перед рішенням піти в політику Шевченко потелефонував Кличкові
08:08, 28 липня 2012Політика
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Лідер партії "УДАР" Віталій Кличко здивований рішенням футболіста Андрія Шевченка завершити кар'єру і піти у політику.
Віталій Кличко і Андрій Шевченко
Про це він заявив в ефірі Першого національного.
"Я не знав про це рішення і, чесно кажучи, здивований. Хоча кілька годин тому Андрій мені дзвонив і запропонував зустрітися. Після передачі я, напевно, з ним побачуся і все з'ясую... Може бути, він вирішив приєднатися до партії "УДАР", - цитує Українська правда..
Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю Шевченко відвідав у Києві матч "Динамо" - "Говерла", а після нього зробив коротку заяву про те, що завершує професійну кар'єру і йде в політику. Детальніше обіцяв повідомити вже сьогодні.
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