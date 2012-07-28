Дружина Луценко ще не знає, чи беруть її у список
12:30, 28 липня 2012Політика
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Дружина екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка Ірина повідомила, що поки не знає, чи є вона в списках Об'єднаної опозиції "За Батьківщину".
Ірину Луценко покликали на з'їзд
Про це вона заявила LB.ua.
"Нічого вам сказати не можу. При всьому своєму бажанні. На з'їзді буде все буде видно. Зараз жодних коментарів", - сказала вона.
При цьому, Ірина Луценко додала, що все формує з'їзд, а сьогодні відбудеться Політична рада опозиції.
"На з'їзді буде видно: є я в списках чи ні. Нас запросили на з'їзд. 10 осіб за квотою "Народної самооборони" запрошені", - сказала дружина екс-міністра.
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