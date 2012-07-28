Дружина Луценко ще не знає, чи беруть її у список

Про це вона заявила LB.ua.

"Нічого вам сказати не можу. При всьому своєму бажанні. На з'їзді буде все буде видно. Зараз жодних коментарів", - сказала вона.

При цьому, Ірина Луценко додала, що все формує з'їзд, а сьогодні відбудеться Політична рада опозиції.

"На з'їзді буде видно: є я в списках чи ні. Нас запросили на з'їзд. 10 осіб за квотою "Народної самооборони" запрошені", - сказала дружина екс-міністра.