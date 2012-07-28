Миколаївська міліція виклала свою версію затримання члена штабу опозиції

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в Миколаївській області, кримінальну справу порушено за ознаками ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

«27 липня 2012 року близько 19:00 до Первомайська за дорученням слідчого прибули працівники УДСБЕЗ УМВС України в Миколаївській області, щоб доставити до Миколаєва для проведення слідчих дій жінку (члена Первомайського виборчого штабу однієї з політичних партій), яка є підозрюваною по кримінальній справі, порушеної за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України», - зазначається в повідомленні.

В обласному главку повідомили, що «підозрювана особа відразу після оголошення їй постанови слідчого почала голосно сперечатись з працівниками міліції і через кілька хвилин до місця події підійшли невідомі громадяни, які своїми діями перешкоджали правоохоронцям виконувати свої обов’язки та порушували громадський порядок».

Як стверджують у міліції, потім до місця інциденту прибув керівник Первомайського міськвідділу УМВС, в присутності якого чоловіку, який, за його словами, представляв інтереси підозрюваної, були надані всі документи, що підтвердили обґрунтованість та законність вимог співробітників міліції.

«Після детального ознайомлення присутніх із процесуальними документами, підозрювана особа добровільно, разом із співробітниками міліції на їхньому автомобілі, вирушила до місця проведення досудового слідства в УМВС України в Миколаївській області. Наразі вказану жінку затримано в порядку ст. 115 КПК України», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні про «незаконне» затримання Л.Нікітськіної повідомляла прес-служба Об’єднаної опозиції.

«У п’ятницю ввечері у Первомайську (Миколаївська область) 5 чоловіків у цивільному схопили жінку біля власного під’їзду і намагалися насильно затягти її до автомобілю з одеськими номерами. Вона почала кричати і пручатися, після чого її повалили на землю і почали тягнути по асфальту. Нападники відступили лише після того, як на крики збіглися сусіди», - зазначили в прес-службі.

Крім того, в опозиції закликають Омбудсмена Валерію Лутковську звернути увагу «на беззаконня, яка вчиняють працівники миколаївської міліції».

Об’єднана опозиція на Миколаївщині повідомила про початок акції протесту «проти беззаконня і репресій, які вчиняє влада».