На Миколаївщині затримали заступницю керівника виборчого штабу опозиції

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Об’єднаної опозиції з посиланням на адвокатів.

«У п’ятницю ввечері у Первомайську (Миколаївська обл.) 5 чоловіків у цивільному схопили жінку біля власного під’їзду і намагалися насильно затягти її до автомобілю з одеськими номерами. Вона почала кричати і пручатися, після чого її повалили на землю і почали тягнути по асфальту. Нападники відступили лише після того, як на крики збіглися сусіди», - йдеться у повідомленні.

На місце події прибули адвокати і керівник Первомайського УМВС.

Особи, які назвалися працівниками міліції, відмовилися показати свої службові посвідчення і документи про затримання.

За словами адвокатів, після цього керівник міського УМВС запропонував з’ясувати все у Первомайському райвідділі, однак, саму Л.Нікітськіну насправді повезли у Миколаїв.

«У Миколаєві жінку допитували без адвоката до 3-ї години ночі, вчиняючи психологічний тиск і намагаючись вибити якісь свідчення проти опозиції», - повідомили адвокати.

В Об’єднаній опозиції вважають, що таким чином влада чинить тиск на кандидата у народні депутати по 132-му мажоритарному виборчому округу Аркадія Корнацького.

«У той час, як Азаров на Заході заявляє, що всі дії влади направлені на організацію прозорих та демократичних виборів до Верховної Ради, в Україні серед ночі опозиціонерів арештовують і кидають за грати», - йдеться у заяві опозиції.

За даними прес-служби, тиск на А.Корнацького розпочався одразу після того як стало відомо, що він балотуватися в окрузі від Об’єднаної опозиції «Батьківщина» і має всі шанси перемогти на виборах.

В Об’єднаній опозиції «Батьківщина» вимагають від влади негайно припинити тиск на А.Корнацького і звільнити Л.Нікітську.

Крім того, в опозиції закликають Омбудсмена Валерію Лутковську звернути увагу на беззаконня, яка вчиняють працівники миколаївської міліції.

Об’єднана опозиція на Миколаївщині розпочинає акції протесту проти беззаконня і репресій, які вчиняє влада.