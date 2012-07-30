Литвин відкрив позачергову сесію ВР

Розпочалась позачергова сесія Верховної Ради.

Голова парламенту Володимир Литвин відкрив позачергову сесію Верховної Ради України. Як передає кореспондент УНІАН, сесія скликана на вимогу 157 народних депутатів. У сесійній залі зареєструвалися 236 народних депутатів. У залі, крім провладних фракцій, присутні також більшість депутатів з фракції НУ-НС та деякі депутати від «БЮТ-Батьківщини».

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