Литвин відкрив позачергову сесію ВР

10:11, 30 липня 2012
Політика
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Розпочалась позачергова сесія Верховної Ради.

Володимир Литвин

Голова парламенту Володимир Литвин відкрив позачергову сесію Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, сесія скликана на вимогу 157 народних депутатів.

У сесійній залі зареєструвалися 236 народних депутатів.

У залі, крім провладних фракцій, присутні також більшість депутатів з фракції НУ-НС та деякі депутати від «БЮТ-Батьківщини».

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