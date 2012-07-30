Литвин відкрив позачергову сесію ВР
10:11, 30 липня 2012Політика
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Розпочалась позачергова сесія Верховної Ради.
Володимир Литвин відкрив сесію
Голова парламенту Володимир Литвин відкрив позачергову сесію Верховної Ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, сесія скликана на вимогу 157 народних депутатів.
У сесійній залі зареєструвалися 236 народних депутатів.
У залі, крім провладних фракцій, присутні також більшість депутатів з фракції НУ-НС та деякі депутати від «БЮТ-Батьківщини».
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